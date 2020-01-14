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首頁 / 政治

談新國會 柯建銘：走一個作秀來一個白目

最新更新：2020/01/14 16:59

（中央社記者陳俊華台北14日電）第10屆立法院將新增台灣民眾黨。民進黨團總召柯建銘今天說，他在立法院27、28年，所有英雄好漢都看過，「走一個作秀、來一個白目。」

第10屆立委2月1日就任，未來立法院除了民進黨團、國民黨團與時代力量黨團外，新增由台北市長柯文哲創立的台灣民眾黨團。

柯建銘今天在立法院受訪時表示，他在立法院27、28年，所有英雄好漢都看過，「應該是走一個作秀、來一個白目」；朝野協商就是公開場合、實況轉播，才看得出各黨的實力，立法院是專業的，「不是作秀就可以的，也不是白目就可以的。」

至於柯文哲說要把「公開透明」的文化帶進立法院。柯建銘說，立法院本來就公開透明，「他還搞不清楚？還活在上世紀吧。」

媒體詢問，民進黨團是否會爭取無黨籍立委林昶佐、台灣基進立委當選人陳柏惟加入民進黨團？柯建銘說，也想邀請他們，若有意願來參加黨團，這是應該的。

民眾黨拋出要組「在野大聯盟」，柯建銘表示，在野黨監督執政黨，天經地義，民進黨樂於接受任何挑戰，要捍衛執政價值；至於民眾黨要組在野大聯盟，「要先問國民黨，能不能接受它領導？」

立院龍頭部分，媒體指出，民進黨不分區立委當選人游錫堃接任院長呼聲大，未來將與行政院長蘇貞昌建立「游蘇體制」？柯建銘說，沒有什麼「游蘇體制」，大家就是一個團隊，執政黨的府、院、黨、黨團就像車子的四輪，要非常和諧運作。

另外，民進黨立委陳明文在臉書發文表示，立法院長選舉，他從未表達任何意願，只有向媒體朋友強調，必須像4年前一樣團結在一起。（編輯：謝佳珍）1090114

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