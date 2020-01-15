角逐立院正副院長人選 綠營擬30日開籌備會討論

民進黨15日在中央黨部舉行中常會，總統蔡英文（右）、副總統當選人賴清德（左）由黨主席卓榮泰（左2）、民進黨立法院黨團總召柯建銘（右2）陪同，向中常委致意，感謝選戰辛勞。中央社記者鄭傑文攝 109年1月15日

（中央社記者王揚宇台北15日電）民進黨中央今天召開選後首次的中常會，據與會人員轉述，關於新國會相關事宜，立法院黨團規劃30日舉行籌備會，當天預計討論立法院正、副院長角逐人選與黨團三長（幹部）人選。

民進黨今天舉行選後首次中常會，總統蔡英文與副總統當選人賴清德下午赴中常會，向中常委致意，她也感謝民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、黨務伙伴這些時間的付出；不少黨工拿著標語列隊歡迎蔡總統回娘家。

據與會人員轉述，民進黨立法院黨團總召柯建銘在會中提到，面對國會新局面，「大家高興一天就好」，而民進黨團也將與行政院討論優先法案，目前立法院開議時間未定。

此外，民進黨立法院黨團將於30日召開籌備會，召集所有新任立委討論立法院正、副院長角逐人選與民進黨團三長（幹部）人選等事宜。

立法院第10屆將在2月1日舉辦新科立委報到，當天也將舉行正副院長選舉，因民進黨單獨過半，不需靠其他黨團，即可拿下正副院長。這次被列在不分區安全名單中的前行政院長游錫堃，黨政經歷豐富，布局問鼎立院龍頭意味濃厚。

另外，嘉義縣選出的民進黨立委陳明文、民進黨立法院黨團總召柯建銘，在2016年時都有意角逐國會龍頭，這次選後的動向，也值得觀察。（編輯：蘇龍麒）1090115