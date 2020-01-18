罷韓一階達標 尹立：二階連署最快春節期間展開

（中央社記者程啟峰高雄18日電）罷韓第一階段達標，「Wecare高雄」發起人尹立今天表示，第二階段連署最快春節期間展開，近期將公布連署期程及罷韓總部地址，呼籲返鄉過年鄉親屆時能多留高雄幾天，響應罷韓。

尹立上午在民進黨立委許智傑服務處與許智傑、時代力量高雄市議員黃捷聯袂販售「光復高雄」新春福袋，550份福袋30分鐘內就被搶購一空，活動上午10時開始，上午7時就有人排隊，由於數量有限，現場不少民眾向隅。

尹立活動前接受媒體聯訪表示，二階罷韓連署待中選會公布後起跑，最快會在春節期間展開，罷韓總部也將同時成立，呼籲返鄉過年的鄉親屆時能多留高雄幾天，響應罷韓。

尹立說，這次罷韓行動完全由民間團體發起，沒有政黨介入，也沒有任何政治算計，完全是高雄人自己的事，呼籲高市府及高雄市選委會嚴守行政中立，不要有任何小動作或發言來干擾市民行使罷免權，好讓市民能用選票決定高雄市長韓國瑜的去留。

面對反制罷韓行動聲音，尹立則表示，尊重民主多元不同的聲音。

黃捷受訪說，高雄市議會4月將開議，她會好好檢視高雄市長韓國瑜的表現，呼籲韓國瑜不要逃避民意監督。她的服務處也會全力配合罷韓二階連署。

許智傑也表示，會配合罷韓二階連署，他並呼籲，韓國瑜自己辭市長，放自己自由，不要勞民傷財。

另外，高雄市鼓山區「釣客食堂」響應罷韓行動，中午發放1000份滷肉飯，罷韓團體公民割草行動也到場發放罷韓賀年小物並說明後續罷免流程。

「Wecare高雄」等公民團體發起罷免高雄市長韓國瑜，去年12月26日赴中選會送交第一階段罷韓提議書，罷免案依規定由高雄市選委會接辦。中選會昨天公布確認罷免韓國瑜第一階段的提議書達2萬2800多份逾一階門檻，將函請提議人領取第二階段連署人名冊。

高雄市公民數逾228萬，依據選罷法規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第一階段要有2萬2800份以上的提議書，第二階段要有10%以上選民簽署，第三階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數須達原選舉區選舉人總數的1/4以上，約需逾57萬票。（編輯：陳俊碩）1090118