馬紹爾新總統就職 外交部率團慶賀盼深化邦誼

（中央社記者陳韻聿台北18日電）台灣在太平洋地區的友邦馬紹爾群島共和國預定20日舉行新任總統柯布亞就職典禮，外交部政務次長徐斯儉率團前往慶賀，今天抵馬國，在23日返台前將與當地政要就雙邊合作方向交換意見。

外交部表示，徐斯儉將向柯布亞（David Kabua）和閣員致賀，並與馬國外長粘瑞（Casten Nemra）和國會議長凱迪（Kenneth Kedi）等政要就兩國共同關切議題及未來合作方向交換意見，期間將與多名閣員會晤。

此外，徐斯儉預定出席台馬合作項目「運用智慧農業促進營養均衡計畫」啟動儀式，以及「馬久羅醫院不斷電系統」捐贈儀式等活動，期盼藉此凸顯雙邊合作成效，並對台灣駐馬紹爾技術團和台灣衛生中心的工作成果表示肯定。

外交部指出，台灣與馬紹爾長期緊密合作，推動各項有益國計民生的計畫，未來台灣將在既有基礎上，持續深化雙邊情誼和合作關係。

馬紹爾6日上午舉行第41屆國會上半年會期開議，33席新當選參議員宣誓就職並隨即推選參議員柯布亞為新任總統，任期自今年1月至2024年1月。當天台灣駐馬紹爾大使蕭勝中隨即當面向柯布亞致賀，並表示徐斯儉將率慶賀團訪問馬國，以當面祝賀柯布亞及新內閣閣員。駐馬紹爾大使館隨後也在推特上發布蕭勝中、柯布亞與美國及日本駐馬大使等人的「同框」合照。

根據外交部發布的新聞稿，柯布亞已表達堅定支持台馬邦交的立場，新政府將繼續與台灣密切合作，深化台馬邦誼及夥伴關係。

台灣與馬紹爾群島共和國1998年11月18日建交，邦誼長達21年，兩國互在首都馬久羅及台北設有大使館。（編輯：郭萍英）1090118