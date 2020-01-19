罷韓經費恐不足 陳柏惟：這不是理由

（中央社記者趙麗妍台中19日電）罷韓活動傳出高雄市政府經費不足，台中市第2選區立委當選人陳柏惟今天表示，高雄市長韓國瑜在市長選舉花了新台幣1億多元，覺得罷免經費貴，當初就不要選，「這不是理由」。

罷韓第一階段達標，高雄市選委會主委、副市長陳雄文日前說，罷韓若成立要投票，高市府目前沒有這筆預算，只能動用第二預備金，但這是市府的保命錢，屆時高市府恐怕只能舉債。

陳柏惟「3Q感謝祭 快閃發春聯」活動今天來到台中烏日溪南鏈發壘球場，活動前他接受媒體訪問，有關罷韓經費不足，陳柏惟表示，這根本不是理由。

陳柏惟表示，韓市府說沒有罷免經費，但韓國瑜在市長選舉時就花了1億多，如果覺得罷免經費貴，當初就不要出來選舉。他提到，去年高雄市府舉債400多億，韓國瑜說要減債也沒有，市民應要關心錢花到哪裡。

有網友因不滿罷韓行動，在網路發起要罷免甫當選立委的陳柏惟，陳柏惟表示，民主時代要講個道理，大家聽得有道理就來行使權利，這個沒有問題，他重申「我不知道要罷免我的道理，同時也想不到不罷免韓國瑜的理由」。

因人氣爆漲傳出未來可能參選高雄市長，陳柏惟說，這次選舉選上不是他一人的功勞，除了他的競選團隊，還有過去在此打拚的民進黨基層、合作的友軍們，有這種聲音也是一種意見，但他不會當作是最主流的意識。（編輯：謝雅竹）1090119