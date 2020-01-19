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罷韓若投票恐舉債 中選會：相信高市府會依法辦理

最新更新：2020/01/19 22:31
罷韓第一階段連署達標，屆時若辦投票，所需經費高市府可能要舉債支應。對此中選會19日表示，深信高雄市選委會定會依法辦理選務，也相信高雄市政府會依法辦理。圖為「Wecare高雄」等公民團體26日北上中選會，將提議書搬入。中央社記者張皓安攝 108年12月26日
罷韓第一階段連署達標，屆時若辦投票，所需經費高市府可能要舉債支應。對此中選會19日表示，深信高雄市選委會定會依法辦理選務，也相信高雄市政府會依法辦理。圖為「Wecare高雄」等公民團體26日北上中選會，將提議書搬入。中央社記者張皓安攝 108年12月26日

（中央社記者顧荃台北19日電）罷韓第一階段連署達標，屆時若辦投票，所需經費高市府可能要舉債支應。對此中選會今天表示，深信高雄市選委會定會依法辦理選務，也相信高雄市政府會依法辦理，不會為難高市選委會。

高雄市有2006個投開票所，高市府估算罷韓投票經費至少需要新台幣8000萬元，高雄市選委會主委、副市長陳雄文說，罷韓若成立要投票，高市府目前沒有這筆預算，只能動用第二預備金，但這是市府的保命錢，屆時高市府恐怕只能舉債。

中選會副主委陳朝建今天表示，深信高雄市選委會的主委、總幹事及每位夥伴定會依法辦理選務，也相信高雄市政府會依法辦理、依法處理，更不會為難高雄市選委會。

陳朝建指出，公職人員的罷免，由各級選舉委員會辦理，有關直轄市、縣市長的選舉或罷免，依法由中央選舉委員會主管，並指揮監督直轄市、縣市選舉委員會辦理，相信高雄市選委會定會依法辦理該案。

陳朝建說，無論是依地方制度法或公職選罷法等規定，直轄市長或縣市首長的選舉、罷免，均屬地方法定的自治事項，依法由直轄市政府、縣市政府編列經費辦理，財政收支劃分法及預算法等相關規定，也相當明確。（編輯：蘇志宗）1090119

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