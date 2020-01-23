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武漢肺炎疫情擴大 蘇貞昌要求確保口罩足夠

最新更新：2020/01/23 20:19

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）中國武漢肺炎疫情持續擴大，行政院長蘇貞昌今天表示，在聽取相關建議後，他決定提升防疫到第二級開設，並要求法務部、內政部注意查緝疫情假訊息，要求經濟部、財政部協調，確保口罩夠用。

今天是春節連續假期的第一天，蘇貞昌與行政院副院長陳其邁下午聽取中央流行疫情指揮中心的簡報。蘇貞昌晚間透過臉書、LINE官方帳號發文表示，中國政府今天宣布武漢對外公共交通暫停營運，機場、火車站都關閉，顯示「武漢肺炎」疫情持續擴大。

他說，中國疫情不透明，外界很難得知疫情真相，加上兩岸交流頻繁及春節連假到來，面對嚴峻考驗，陳其邁特別在上午召集相關部會，討論防疫措施。

在聽取相關建議後，蘇貞昌說，他決定將中央疫情指揮中心防疫等級從原本的三級，提升為二級，由衛生福利部長陳時中擔任指揮官，統籌整合各種防疫資源及相關人員。

「防疫視同作戰」，蘇貞昌強調，相關部會務必行動一致，全力配合；要求法務部跟內政部警政署特別注意查緝疫情假訊息，經濟部、財政部協調口罩及防疫資源的生產、進出口，「確保口罩一定夠」。政府一定要安定民心，避免國人恐慌。（編輯：張良知）1090123

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