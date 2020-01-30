日首相挺台參與WHO 外交部表示感謝

（中央社記者陳韻聿台北30日電）武漢肺炎疫情嚴峻，日本首相安倍晉三今天表態，應讓台灣參加世界衛生組織（WHO），以利全球防疫。外交部對此表示感謝。

日媒報導，安倍晉三在參議院預算委員會答詢時指出，為防止武漢肺炎疫情擴大，台灣參與WHO有其必要性，並強調要維護世界人類健康，就不應以政治理由排除台灣。

外交部發言人歐江安對此表示，誠摯感謝安倍首相及日本政府支持台灣參與WHO，以及日本對台灣的堅定友誼，台灣期盼持續與日方深化疫情情資交換及防疫合作。

台灣目前已有8個武漢肺炎確診病例。歐江安指出，安倍首相上述言論凸顯台灣參與WHO的重要性與急迫性。此外，日本政府曾多次表示，台灣與日本共享自由、民主、人權、法治等基本價值觀，雙方擁有密切經貿關係及人員往來，台灣是日本重要夥伴及珍貴友人。台灣將在既有堅實友好基礎上，持續積極深化台日間各項交流與合作，穩健發展雙方互惠互利的夥伴關係。

歐江安再次強調病毒無國界、全球防疫不應有漏洞，政治更不應凌駕全人類健康與安全，WHO應邀請台灣參加武漢肺炎相關專家會議，並讓台灣以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）。（編輯：蘇龍麒）1090130