台灣與北馬其頓同意 互延長雙方免簽5年

（中央社記者顧荃台北31日電）外交部今天表示，台灣與北馬其頓共和國（Republic of North Macedonia），雙方將自4月1日起至114年3月31日止，正式延長互予雙方國民免簽證待遇5年。

外交部上午透過新聞稿表示，中華民國國民可持有效護照入境北馬其頓，並得於180日內停留最多至90日。雙方並已各自於外交部網站更新相關簽證資訊。

外交部表示，一向積極推動民眾赴海外簽證便利待遇，這是北馬其頓繼之前延長雙方互予免簽待遇1年後，再度延長雙方互惠免簽待遇，並於未來5年內均適用。這是因為台灣公民素質普獲國際好評，以及政府持續努力推動的共同成果。

外交部說，相信透過此類互惠措施，將有效促進台灣與北馬其頓兩國的觀光旅遊、貿易洽商、民間交往等互惠互利關係。

外交部提醒，停留北馬其頓期間務必遵守當地國法令，並注意自身安全。若有需要協助，可撥打駐義大利代表處（兼轄北馬業務）急難救助電話（+39-366-806-6434），或撥打國內24小時緊急聯絡電話（+886-800-085-095）。（編輯：郭萍英）1090131