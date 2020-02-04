賴清德訪美是否可能見川普 蕭美琴：順其自然

（中央社記者徐薇婷華盛頓3日專電）準副總統賴清德今天抵達華府訪問，外界關心他是否可能會晤高階美國官員。訪團顧問蕭美琴今天表示，美國很多人想進一步認識賴清德，至於是否可能見到美國總統川普，她則說「順其自然」。

準副總統賴清德昨晚抵達紐約，今天一早搭乘火車抵達美國華府，展開為期5天的訪問。由於賴清德此行是繼台美1979年斷交以來，首度有副總統當選人訪問美國首府，被外界視為台美關係一大突破。

賴清德訪美團顧問、前民進黨立委蕭美琴今天告訴媒體表示，賴清德這次是以私人身份，受到美國民間團體邀請參加華府一年一度的「國家祈禱早餐會」，這次活動主要行程是民間友人極力促成與安排，邀請也早在好幾個月前就遞出。

被問及賴清德此行是否會見美國官員、國會議員及智庫學者，蕭美琴表示，美國有很多人很想進一步認識及了解台灣副總統當選人，都會做適度安排。但她強調，賴清德這次訪問由於屬於個人行程，多數行程不方便對外公開，且並沒有特別官方任務及角色。

對於賴清德有沒有機會見到美國總統川普，蕭美琴指出，按照慣例川普也會參加「國家祈禱早餐會」，兩人是否會見面就是「順其自然」。

部分人士認為，賴清德此行恐增加美中關係緊張，外界也關心北京會如何反應。對此，蕭美琴表示，她不對後續可能衍生狀況作分析及臆測，此行是基於能夠相互了解，也是難得機會能持續與美國友人多認識。

蕭美琴說，宗教自由是「國家祈禱早餐會」重要精神，許多美國朋友在意這件事，台美過去也在宗教自由領域有共同合作及推動經驗，這是雙方很好的合作基礎。她強調，除了宗教自由外，台灣宗教團體在全世界也有許多貢獻，包括人道援助、災難救助及醫療教育等全球性事務。

她說：「這樣貢獻在國際上是受到肯定的，我相信這樣的精神透過祈禱早餐會的參與，能進一步讓我們華府各界友人認識到一個民主自由，且對國際有所貢獻的基本精神。」（編輯：張佑之）1090104