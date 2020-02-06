徐正文參選中常委 國民黨：資料不全未完成登記

（中央社記者余祥台北6日電）武漢台商包機惹議後，湖北台灣同胞返台救援會長、國民黨中央委員徐正文今天上午至國民黨中央黨部登記參選中常委；不過，國民黨表示，徐正文資料不全，未完成登記；徐正文則表示，他不會再去黨中央補件。

徐正文因居中協調武漢台商包機返台一事引發爭議，他今天上午不接受媒體聯訪，由臉書發表聲明；不過，他上午至國民黨中央黨部登記參選中常委。

國民黨黨務人士轉述，徐正文因為資料不全，因此未完成登記程序，不清楚徐正文下午是否還會再來補件。

黨務人士說，國民黨這次中常委競選公約中增列，凡是擔任中國大陸政協、人大等機關相關職務者，不得參選中常委及中央委員，違者將受黨紀處分並取消參選或當選資格，國民黨也有向徐正文說明他的身分恐不符資格。

黨務人士轉述，徐正文堅稱他是特約政協委員，跟兩岸關係人民條例所規定的不同，因此應該不受此限，國民黨則表示，將交由大陸事務部做最後認定。

不過，徐正文在媒體群組回覆記者詢問時表示，他下午不會再去國民黨中央黨部補件。

國民黨中常委選舉2月5日至6日進行領表、登記作業，3月7日投票。（編輯：蘇志宗）1090206