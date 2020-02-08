繼賴清德訪華府 美前國防官員盼蔡英文也造訪

（中央社記者徐薇婷華盛頓7日專電）準副總統賴清德訪華府行程接近尾聲，今天與專家學者舉行閉門會談。與會者之一的前美國國防部官員包士可表示，未來希望總統蔡英文及台灣現任副總統，皆能以官方身分造訪華府。

副總統當選人賴清德今天上午前往華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute），與多位兩岸、美中台關係專家學者舉行閉門會談，席間也有美國國務院及卸任官員。

由於活動屬於閉門性質，與會人士多不願透露會談內容。不過，談及賴清德這次華府行的意義，與會者之一的前美國國防部長辦公室中國科科長包士可（Joseph Bosco）會後受訪表示，他認為賴清德能以副總統當選人身分訪問美國首府，是件很棒的事。

包士可指出，賴清德留下令人深刻印象，他是位學識淵博、具政治家風範及外交手腕的人物，應能成為一位很棒的副總統。他並說，希望未來某一天，台灣現任副總統也能訪問華府，他也盼望蔡總統能來到美國首府，前往美國國會致詞或與美國總統川普會面。

包士可強調：「她（蔡總統）需要造訪這裡，她是世界上重要人物，也是民主擁護者、民主治理及負責任領導的典範。她應受到尊重，享有被邀請至美國（華府）的榮幸。」

對於北京不滿賴清德訪華府行程，包士可表示，既然川普視中國國家主席習近平為他的朋友，他應該叫他朋友「冷靜一點」（cool it）。包士可說，川普也應以當初接蔡總統當選祝賀電話的態度回應類似事件，告訴中國「我們想邀誰來美國就邀誰」。

被問及美方是否可能派內閣級官員參加蔡總統520就職典禮，包士可表示，美國若派高階官員出席典禮，即是邁出良好的第一步。

同樣出席閉門會談的前美國在台協會理事主席、現任華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）表示，賴清德這次訪問，讓他有機會見見美國老朋友，並在正式上任前與川普政府官員交換意見，「這是有益的事」。

不過，卜睿哲指出，根據他手中現有資訊，他不認為賴清德這次華府訪問，意味著蔡總統的兩岸政策或對美作法有任何改變。（編輯：徐睿承）1090208