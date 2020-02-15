為傅崐萁重返國民黨 代主席指定考紀會18日審議

（中央社記者余祥台北15日電）國民黨中常會日前通過無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，但後續程序待完備。知情人士指出，代理主席林榮德近日要中央考紀會18日開會，幫傅重回國民黨。但由主席指定考紀會開會時間的作法史無前例，引發黨內批評此舉罔顧程序正義、因人設事。

按照國民黨恢復黨籍的程序，須經地方黨部的考紀會、委員會兩個會議開會，並送交中央考紀會通過；但國民黨日前未按照程序走，而是由中常會決議的方式通過傅崐萁的恢復黨籍案，但要如何讓程序完備，令黨務系統傷透腦筋。

知情人士表示，代理黨主席林榮德已在13日裁示，要中央考紀會18日召開考紀會，根據開會通知，也特別註明，「奉林榮德特別指示」，審議傅崐萁的恢復黨籍案。由於代理主席指定哪一天召開考紀會的作法史無前例，且地方黨部根本還沒有開會審議傅崐萁的黨籍案，連案子都還沒有，就要中央考紀會開會，黨內質疑因人設事、不符程序。

據了解，傅崐萁的黨籍恢復案現在也繞過了花蓮縣黨部，改由黃復興黨部在花蓮的黃榮華支黨部負責，預定在今天召開考紀會和委員會，打算通過此案，再由考紀會18日「配合」通過。

黨內人士批評，黨高層急於讓傅崐萁重返國民黨的理由，竟然是擔心若不讓傅回來，可能會去投靠民進黨，令人費解，現在代理主席應該是看守狀態，聲稱要改革，卻因人設事，不顧外界、年輕人觀感，也不符合程序，乾脆廢掉考紀會算了。

黨內人士更說，若真的要討論恢復黨籍一事，也應該把目前手上的考紀案件一起討論，不該單為一個人開門，尤其傅崐萁的司法案件尚未定讞，未來可能對黨造成的傷害該由誰負責。

黨內人士說，黨高層的作為令人失望、灰心，只能寄望中央考紀委員在召開中央考紀會時能頂住壓力，做出做好的決定。（編輯：紀淑芳）1090215