國民黨補選主席黨員暴增 江啟臣郝龍斌籲徹查

（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨將進行主席補選，卻發生黨員數暴增狀況，候選人江啟臣今天呼籲黨中央應徹底清查，另一位候選人郝龍斌也同樣呼籲黨中央應徹查，更說，人頭黨員問題會傷害黨改革的形象。

有媒體報導，國民黨主席補選將於3月7日投票，據了解，在黨魁登記截止後至今，黨員數竟又異常暴增近2萬人左右，呈現一天約有多達2000人補繳黨費成為有效黨員，背後是否隱藏「人頭黨員」問題，引發議論。

對此，江啟臣今天上午在參加，國民黨革命實踐研究院「傾聽之旅」活動前，受訪表示，應該請黨中央徹底了解，希望黨員是自主性繳費、投票，過去有些可能被外界質疑包括人頭黨員，都希望黨中央徹底了解與清查。

江啟臣說，黨中央對外說，繳費期限是2月23日，這之中應該也會有部分是黨員想要投票，所以趕在期限內繳費而增加的合格黨員，因此黨中央應該進一步了解對外釐清，不要讓外界對國民黨中想要投票的黨員有所誤解。

面對國民黨員年齡老化的問題，江啟臣則說，國民黨確實需要黨員年輕化，但如何吸引年輕人，這不是靠外表或找幾個年輕人當花瓶，絕對不是辦法，最重要是從內部改造起，怎樣從心態上與年輕人溝通，讓年輕人了黨的解思維跟立場，這是國民黨要改變的地方。

郝龍斌上午也出席了這場活動，對於黨員人數暴增，他在受訪時表示，他不知道這是不是人頭黨員的問題，但若是由一個人替很多人繳黨費，這可能就是個問題，黨中央應去徹查；將來黨務改革，人頭黨員的問題也是重要的項目，因為由人頭黨員來操縱選舉，這對國民黨改革的形象也會有所傷害。

對於黨的結構老化問題，郝龍斌則說，國民黨員平均年齡老化，年輕人不支持、不認同的比率過高，這是國民黨改革中很重要的關鍵因素，這也是他一再強調，國民黨要改革，如何爭取年輕人的支持，是關鍵因素，而最重要的就是要改變國民黨又老又紅的形象，因此改變形象是關鍵。

此外，由於稍早江啟臣在受訪時再度表示，國民黨要組織扁平化內造化，國會議員兼任黨魁絕對是可以思考的方向；他也說過去國民黨黨魁很少專職專任，甚至總統兼任，因此這沒有標準跟定論。

對此，主打專職專任的郝龍斌表示，每個人都要自己的看法，他認為專職專心將黨務工作做好，他比較適合，因為他沒有包袱，也不會將主席作為其他職務的跳板，每個人都覺得自己最適合，所以大家才來參選，但他否認指江啟臣將黨主席這職務當作跳板，他希望的是在這選舉過程中，大家能夠越選越團結。

國民黨文傳會代理主委王育敏表示，往年有繳黨費的黨員平均約為30萬人，目前人數仍在合理範圍，每年度黨費繳交底線是3月，可能很多人為了投票較往年提前繳費，但主席候選人既然有疑慮，黨中央會再去做了解。（編輯：蘇志宗）1090216

國民黨將進行主席補選，卻發生黨員數暴增狀況，候選人郝龍斌（圖）16日受訪表示，人頭黨員問題會傷害黨改革的形象，呼籲黨中央應徹查。中央社記者謝佳璋攝 109年2月16日

國民黨主席候選人郝龍斌（右）16日出席革命實踐研究院「傾聽之旅」活動。中央社記者謝佳璋攝 109年2月16日