人頭黨員爭議再起 江啟臣籲每日公布選舉人數

（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨主席補選再現人頭黨員疑雲，候選人江啟臣今天就直言，沒有公正透明，國民黨永遠黑幕重重；黨中央應回溯到主席選舉公告當天，每日公布新增合格選舉人數量，讓資訊透明。

媒體報導，國民黨主席補選將於3月7日投票，據了解，在主席登記截止後至今，黨員數竟又異常暴增近2萬人左右，呈現每日約有多達2000人補繳黨費成為有效黨員的速度成長，背後是否隱藏「人頭黨員」問題，引發議論。

江啟臣今天下午透過臉書表示，有關最近黨員繳費激增，衍生出人頭黨員爭議，他認為一個黨的內部選舉，若連最基本的黨籍管理問題都無法解決，恐怕連談改革的資格都沒有；對於近期的亂象，他主張「非常時期、非常做法」。

江啟臣說，選舉公告後無法確定有投票權人數，是很奇怪的事，邊繳費邊增加選舉人數，更是讓選舉本身失去公平性，這種怪象未來必須終止。黨員的組成，「質比量更為重要」，他承諾當選主席將重新檢討黨費繳交方式以及討論黨權確認的時間點。

江啟臣也說，陽光是最好的消毒劑，這段期間黨中央應該回溯到主席選舉公告當天，每日公布各區黨部新增合格選舉人數量，讓所有資訊公開透明，讓有心操作者無所遁形，也讓這次主席補選的選務成為改革的第一步，讓外界看到國民黨改革的決心，建立黨內選舉的公正性。

江啟臣最後也強調，國民黨如果連黨內選舉都沒有辦法公正透明，那麼國民黨永遠黑幕重重，也無法找回人民的信任，國民黨不能沒有社會信任，人民卻可以沒有國民黨執政，這就是為什麼，勇於改變，是唯一的選擇。（編輯：楊凱翔）1090217