金溥聰批傅崐萁恢復黨籍案 中常委：理由空洞

（中央社記者劉冠廷台北17日電）前國安會秘書長金溥聰今天砲轟立委傅崐萁恢復國民黨籍案，國民黨中常委李昭平說，金溥聰可能是太久沒在國民黨，對黨不太了解，所談都是空洞的理由；前國民黨副秘書長蔡正元則回擊，要鬥爭不妨等疫情結束。

國民黨中常會日前通過立委傅崐萁恢復黨籍案，引發黨內批評此舉罔顧程序正義、因人設事。國民黨台北市議員徐巧芯今天召開記者會，呼籲黨中央懸崖勒馬。已鮮少在媒體前露面的金溥聰也到場聲援，並表示現在的黨中央屬看守性質，這樣強渡關山不免讓人質疑；國民黨做出倉促以及錯誤的決定，將來會付出代價。

對於金溥聰的言論，國民黨文傳會代理主委王育敏下午在接受中央社記者訪問時則表示，國民黨是多元民主化的政黨，每個黨員都可以對一個政策，表達不同的立場與看法，因此都尊重。

國民黨內人士則表示，這案子不是黨中央主動提出的，是因為有超過20位中常委提出的，雖然主席與秘書長是代理的，但仍要面對，不能一推了事，面對各界對於此事的建言，相信黨中央都會進行相關的考量，做適當的處理。

黨內人士也坦言，國民黨代理主席林榮德知道自己代理的性質，當然也可以不處理，但案子已經提出了，也無從迴避；若是爭議太大，就留給3月7日後新當選的黨主席處理。

國民黨中常委李昭平表示，金溥聰的言論滿奇怪的，感覺是對人不對事。他認為，國民黨經歷敗選後的低潮，對於社會上的菁英要回歸國民黨，應該是要舉雙手歡迎的；金溥聰可能是太久沒在國民黨，對黨不太了解，所談的都是空洞的理由。

李昭平說，若現在主席與中常會都是所謂的看守性質，那過去這幾個月，所開除的黨員、恢復黨籍的黨員，以及所有做出的決議，是否都變成非法的；他質疑，若是因看守性質不能做這件事，那為什麼其他的案子就沒有跳出來反對，照此邏輯，現在中常會也不用開了。

前國民黨副秘書長蔡正元則透過臉書質疑金溥聰，反問「曾幾何時，國民黨為馬金體制付出的代價，會比贏回花蓮的傅崐萁少？」

他還批評，「要搞你最擅長的黨內鬥爭，不妨等疫情結束，想再回來奪權，也等國民黨稍微康復一下，好嗎。」（編輯：黃國倫）1090217