黨籍案引爭議 郝龍斌：支持傅崐萁回到黨內

（中央社記者余祥台北19日電）國民黨主席候選人郝龍斌今天表示，未來黨主席除從事黨務改革，當務之急要幫助高雄市長韓國瑜度過被罷免危機；另外，近日立委傅崐萁恢復黨籍案引發爭議，郝龍斌重申，傅崐萁過去一直支持藍軍，他支持傅崐萁回到黨內。

國民黨主席補選將在3月7日舉行，前副主席郝龍斌將對戰青壯派立委江啟臣；郝龍斌今天上挺韓網紅直播節目爭取韓粉支持。

郝龍斌說，未來的黨主席要從事黨務改革，讓黨浴火重生，但當務之急要幫助韓國瑜度過被罷免危機，高雄市20年來都是民進黨執政，韓國瑜打下的江山，國民黨要協助韓把戰果保存好，讓市民知道國民黨執政比民進黨更好。

他說，韓國瑜這一年的施政完成了燈亮、路平、水溝通，也控制登革熱疫情，接著國民黨要協助高雄把新冠肺炎（武漢肺炎）的疫情控制好，這是最重要的事情，若韓國瑜有任何需要，國民黨都要做韓的後盾。

他表示，2018年若沒有韓國瑜，國民黨沒有今天，韓國瑜讓國民黨員有榮譽感、讓大家認為國民黨是捍衛中華民國的政黨，更讓國旗海再現，韓國瑜是國民黨的驕傲，要把韓掀起的旋風維持下去。

談及與韓國瑜的淵源，郝龍斌說，他25年前當立委時就認識韓，那時候的韓國瑜就是敢衝、敢撞、敢說話的人，反應非常快，是國民黨團的重要戰將。

不過，他說，兩人接觸更多是在韓國瑜離開立法院、經過一段時間沉潛後，當時他擔任台北市長到雲林促銷空心菜，碰到韓國瑜，在地農會的人也都跟他說韓國瑜對雲林的產銷熟悉，所以他就聘請韓國瑜擔任北農總經理。

至於外傳是郝龍斌勸鴻海創辦人郭台銘參加黨內初選，造成2020選舉國民黨的分裂危機，郝龍斌說，他背了黑鍋，郭不是他勸出來的，榮譽狀也不是他發的，後來他花了很多時間跟郭溝通，希望他不要獨立參選、支持韓國瑜，後來的結果大家都知道了。

近日立委傅崐萁恢復黨籍案引發爭議，郝龍斌與發言人徐巧芯的立場相左，郝龍斌說，黨應該結合認同理念的人，傅崐萁過去一直支持藍軍，沒有道理不讓傅崐萁回到國民黨，他支持傅崐萁回到黨內。

郝龍斌說，在邀請徐巧芯擔任發言人前，徐巧芯已經對外發言表明她的想法，因此這件事上徐的發言不代表他的立場，國民黨朋友要多、敵人要少，他已經跟徐巧芯溝通過，相信徐後面的發言會有節制。（編輯：楊玫寧）1090219