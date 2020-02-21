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武漢肺炎特別條例24日協商 25日拚三讀

最新更新：2020/02/21 13:26

（中央社記者余祥台北21日電）立法院今天開議，朝野協商達成結論，武漢肺炎紓困特別條例逕付二讀，24日朝野協商、25日拚三讀。國民黨團今天重申，條例應納入防疫照顧假補貼及受強制隔離、檢疫者的防疫津貼相關規定。

立法院院會今天進行施政總質詢，院長游錫堃也在上午召集朝野協商達成結論，各黨團同意「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」草案等8案，併案逕付二讀，在24日協商完成後，25日院會完成立法。

在宣讀協商結論時，國民黨立委在黨團總召林為洲等人帶領下，在議場高舉「防疫從嚴一級開設」、「疫苗開發專案獎勵」、「口罩之亂你ok？」等標語，並走到蘇貞昌的座位，說明訴求。

在蘇貞昌施政報告開始前，林為洲、書記長蔣萬安等國民黨立委在議場門口召開記者會，林為洲表示，希望24日朝野協商時能夠將各版本的細節做完整討論，兼顧各方面，讓防疫沒有漏洞。

蔣萬安則表示，國民黨團會為民眾好好把關，確保經費資源都用在受到衝擊的產業和民眾身上。

蔣萬安也提出，國民黨團建議，政府應給予防疫照顧假補貼和居家檢疫者的防疫津貼，也希望提供誘因給醫療研發團隊，盼能快速研發出疫苗，對於可能發生的社區傳播，也希望政府料敵從寬，把疫情指揮中心升級為一級開設。

此外，蔣萬安也提到，蘇貞昌一開始保證一定會有充足的口罩，但到目前為止還是有很多民眾買不到口罩，希望政府傾聽民眾的需求。（編輯：鄭雪文）1090221

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