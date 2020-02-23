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鑽石公主號返台旅客 二次採檢全陰性
首頁 / 政治

大陸防疫返台包機 鄭文燦：依照橫濱模式不困難

最新更新：2020/02/23 14:26
桃園市長鄭文燦（前）表示，橫濱模式就是最好的模式，上機前核對名單並完成檢疫，同時由華航執行任務，國人可以信賴，也是國際通用標準。若北京方面採用其他帶有政治目的設計，都是妨礙包機的安排。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年2月23日
桃園市長鄭文燦（前）表示，橫濱模式就是最好的模式，上機前核對名單並完成檢疫，同時由華航執行任務，國人可以信賴，也是國際通用標準。若北京方面採用其他帶有政治目的設計，都是妨礙包機的安排。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年2月23日

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）桃園市長鄭文燦今天表示，日本鑽石公主號包機返台是最好的包機防疫模式，北京方面採用帶政治目的設計只是妨礙包機安排，只要北京作調整，依照橫濱模式包機返台沒有什麼困難。

鄭文燦上午出席中壢慈惠堂為消防人員點燈活動後受訪，對於記者詢問，總統蔡英文肯定鑽石公主號的防疫包機模式，但前總統馬英九則希望兩岸各退一步。鄭文燦說，馬英九曾任中華民國總統，所站的位置不應該是海峽中線，沒有所謂各退一步的問題。

鄭文燦指出，橫濱模式就是最好的模式，上機前核對名單並完成檢疫，同時由華航執行任務，自己覺得這是必要的，國人可以信賴，也是國際通用標準。若北京方面採用其他帶有政治目的設計，都是妨礙包機的安排，其實第二波、第三波要包機，只要北京作調整，依照日本橫濱模式沒有什麼困難。

鄭文燦說，這幾次接送國人包機返台行動，都是由市府消防局支援，從機場下機後，就透過消防局以救護車送到醫院，21名參與的救護同仁除受過最高等的救護訓練，並穿著全套防護衣、面罩及手套、口罩等，順利完成任務。

記者又問，澎湖縣及台南市都禁止公務員前往二、三級旅遊警示國家，桃園是否跟進，鄭文燦表示，在防疫期間不必要的出國都會取消，不過禁止公務員到哪些國家、地區，是由行政院人事總處及中央流行疫情指揮中心統一規定，市府會照規定執行，隨著疫情發展也許有不同的決策，但應該是一致的。（編輯：李錫璋）1090223

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