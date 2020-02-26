科威特媒體專文談台灣：民主兼容且多元

（中央社記者何宏儒安卡拉26日專電）科威特「新聞報」日前刊登專文介紹台灣，強調中華民國為主權獨立國家，台灣政府致力國際參與，並且願與友邦及理念相近國家共同履行國際義務。

「新聞報」（Al-Jarida）記者走訪台灣後，從自然環境、文化樣貌，以及民主、美食、農業、巿民娛樂等角度撰發「台灣-亞洲繁華文明的核心」專文，強調台灣的民主制度和兼容並蓄的多元文化，並且介紹「五大社會安定計畫」有效促進國家產業發展及人民福祉。

報導指出，距科威特約9小時航程的台灣擁有先進科技，人民好客和環境整潔乾淨令人印象深刻。內容並強調：「多黨組成的國會和民主選舉，以及人民直選總統，都讓台灣人民感到自豪。」

專文表示，中華民國是一個主權獨立國家，尋求與其他國家保持良好對話，遵守國際條約和聯合國憲章，「台灣政府致力採行務實外交，盼與邦交國和具有自由民主相同理念的國家建立全面關係，並透過互助促進國際合作，確保國際和平與正義」。

報導指出，台灣尋求維護國家主權和人民福祉，大力推動參與聯合國專門機構和關注社福發展的專門組織，例如世界衛生組織、國際民航組織和聯合國氣候變化綱要公約等。（編輯：韋樞）1090226