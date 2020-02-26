更多編輯台推薦新聞：
美國武漢肺炎確診患者無處可送 各級醫院拉警報
國際

美國武漢肺炎確診患者無處可送 各級醫院拉警報

武漢肺炎防疫 全台主要宮廟遶境活動異動整理
生活

武漢肺炎防疫 全台主要宮廟遶境活動異動整理

2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下
運動

2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下

桂民海遭重判10年 林榮基：銅鑼灣書店不會結束
兩岸

桂民海遭重判10年 林榮基：銅鑼灣書店不會結束

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
白宮顧問：若讓中國掌控世界智財權組織 將是天大錯誤
首頁 / 政治
新聞專題
武漢肺炎疫情衝擊民俗活動
武漢肺炎疫情持續升溫，外界擔憂清明節、媽祖遶境等宗教民俗活動將成防疫漏洞。內政部長徐國勇25日呼籲，人群眾多的大型活動應立即要有延期的備案，盼當疫情中心有任何請求時遵守相關法規，共體時艱。
武漢肺炎疫情衝擊民俗活動
新聞專題
武漢肺炎疫情衝擊民俗活動4/21

鎮瀾宮表態配合政策 內政部：很多團體從善如流

最新更新：2020/02/26 11:08

（中央社記者王承中台北26日電）鎮瀾宮董事長顏清標今天表示，大甲媽遶境照常舉辦，若中央明令禁止會配合。內政部次長陳宗彥指出，昨天已與鎮瀾宮溝通，鎮瀾宮有提出方案並表達會配合政府政策，經溝通很多宗教團體也都有從善如流的措施。

社會各界擔心大甲媽祖遶境恐擴散武漢肺炎疫情，顏清標今天親自表示，將照常舉辦大甲媽遶境，但會縮小活動，取消起駕宴，但大甲媽遶境照常，若中央明令禁止，他們會配合。

陳宗彥上午告訴中央社記者，內政部的態度是認為大型宗教活動應慎重考慮，要有延期的備案、方案做準備。因為疫情變化的速度有時非常快速，內政部還是呼籲各宗教團體，若是近期要舉辦大型宗教活動，都應做好延期的備案措施。

對於顏清標的說法，陳宗彥表示，內政部昨天也有跟鎮瀾宮溝通，鎮瀾宮對於大型活動、起轎等都有提出因應方案，也有向信徒做一些呼籲，像是希望大家看直播。疫情中心還會再去做研判，內政部也會持續跟廟方聯繫，了解這些措施的狀況。

陳宗彥指出，這幾天內政部跟很多宗教團體經過溝通後，很多團體都有從善如流的措施，也認為有因應防疫的必要。部分佛教及道教團體也表達對於大型宗教活動要停辦或延期的措施。希望大家在祈求神明保佑過程，還是要做好防疫工作。（編輯：紀淑芳）1090226

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報