鎮瀾宮表態配合政策 內政部：很多團體從善如流

（中央社記者王承中台北26日電）鎮瀾宮董事長顏清標今天表示，大甲媽遶境照常舉辦，若中央明令禁止會配合。內政部次長陳宗彥指出，昨天已與鎮瀾宮溝通，鎮瀾宮有提出方案並表達會配合政府政策，經溝通很多宗教團體也都有從善如流的措施。

社會各界擔心大甲媽祖遶境恐擴散武漢肺炎疫情，顏清標今天親自表示，將照常舉辦大甲媽遶境，但會縮小活動，取消起駕宴，但大甲媽遶境照常，若中央明令禁止，他們會配合。

陳宗彥上午告訴中央社記者，內政部的態度是認為大型宗教活動應慎重考慮，要有延期的備案、方案做準備。因為疫情變化的速度有時非常快速，內政部還是呼籲各宗教團體，若是近期要舉辦大型宗教活動，都應做好延期的備案措施。

對於顏清標的說法，陳宗彥表示，內政部昨天也有跟鎮瀾宮溝通，鎮瀾宮對於大型活動、起轎等都有提出因應方案，也有向信徒做一些呼籲，像是希望大家看直播。疫情中心還會再去做研判，內政部也會持續跟廟方聯繫，了解這些措施的狀況。

陳宗彥指出，這幾天內政部跟很多宗教團體經過溝通後，很多團體都有從善如流的措施，也認為有因應防疫的必要。部分佛教及道教團體也表達對於大型宗教活動要停辦或延期的措施。希望大家在祈求神明保佑過程，還是要做好防疫工作。（編輯：紀淑芳）1090226