金溥聰批傅崐萁病毒 徐榛蔚：心量多大路就多寬

（中央社記者余祥台北26日電）國民黨今天下午召開中常會，將確認5日中常會決議無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍的會議紀錄。傅崐萁夫人、花蓮縣長徐榛蔚也出席常會，對於金溥聰日前批評傅是病毒，徐榛蔚說，心量多大，路就多寬。

國民黨下午召開中常會，傅崐萁恢復黨籍案再度成為焦點，多數中常委皆利用後門進入，出席常會，避開媒體採訪。

不過，同時具有中常委身分的徐榛蔚則從前門進入中央委員會，有關前國安會秘書長金溥聰多次抨擊傅崐萁為病毒、定時炸彈，反對傅違反程序正義恢復黨籍，徐榛蔚僅說，台灣是一個言論自由的地方．心量有多大，路就有多寬。

中常委田方倫則表示，國民黨現在最缺乏的就是制度，如果連制度都不遵守，何有黨紀可言，因此傅崐萁案應回歸制度，依照程序走才是好事。

田方倫說，現階段全國都在防疫，國民黨不應該糾結在一個黨籍案上，應把重心也放在防疫。

至於常會今天將確認前次會議記錄，是否恐凌駕考紀會，田方倫說，中常會上一次的決議是歡迎傅崐萁回來，但一樣要經過地方黨部、中央考紀會的程序，如果經由程序恢復黨籍，這樣是合理的。

不過，田方倫說，現在比較尷尬的是，考紀會主委請辭，沒有主委召集考紀會，因此他認為，應等新任主席上任後，再來處理此案。（編輯：郭無患）1090226