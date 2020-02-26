更多編輯台推薦新聞：
指全世界欠武漢 世衛專家：若我感染想在中國治療
國際

指全世界欠武漢 世衛專家：若我感染想在中國治療

美國武漢肺炎確診患者無處可送 各級醫院拉警報
國際

美國武漢肺炎確診患者無處可送 各級醫院拉警報

武漢肺炎防疫 全台主要宮廟遶境活動異動整理
生活

武漢肺炎防疫 全台主要宮廟遶境活動異動整理

2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下
運動

2021年經典賽預賽在台灣 5隊洲際棒球場拚高下

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

金溥聰批傅崐萁病毒 徐榛蔚：心量多大路就多寬

最新更新：2020/02/26 15:18

（中央社記者余祥台北26日電）國民黨今天下午召開中常會，將確認5日中常會決議無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍的會議紀錄。傅崐萁夫人、花蓮縣長徐榛蔚也出席常會，對於金溥聰日前批評傅是病毒，徐榛蔚說，心量多大，路就多寬。

國民黨下午召開中常會，傅崐萁恢復黨籍案再度成為焦點，多數中常委皆利用後門進入，出席常會，避開媒體採訪。

不過，同時具有中常委身分的徐榛蔚則從前門進入中央委員會，有關前國安會秘書長金溥聰多次抨擊傅崐萁為病毒、定時炸彈，反對傅違反程序正義恢復黨籍，徐榛蔚僅說，台灣是一個言論自由的地方．心量有多大，路就有多寬。

中常委田方倫則表示，國民黨現在最缺乏的就是制度，如果連制度都不遵守，何有黨紀可言，因此傅崐萁案應回歸制度，依照程序走才是好事。

田方倫說，現階段全國都在防疫，國民黨不應該糾結在一個黨籍案上，應把重心也放在防疫。

至於常會今天將確認前次會議記錄，是否恐凌駕考紀會，田方倫說，中常會上一次的決議是歡迎傅崐萁回來，但一樣要經過地方黨部、中央考紀會的程序，如果經由程序恢復黨籍，這樣是合理的。

不過，田方倫說，現在比較尷尬的是，考紀會主委請辭，沒有主委召集考紀會，因此他認為，應等新任主席上任後，再來處理此案。（編輯：郭無患）1090226

延伸閱讀
徐榛蔚幫傅崐萁站台 國民黨請地方黨部蒐集事證徐榛蔚仍為丈夫傅崐萁站台 懲處由黨中央決定受黨紀約束 國民黨不同意徐榛蔚輔選傅崐萁

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報