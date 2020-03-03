武漢疫情威脅全球 總統盼與澳洲攜手抗疫

（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天接見澳洲駐台代表高戈銳等人表示，全世界面臨新型冠狀病毒的威脅，希望秉持澳洲人民面對野火的勇氣跟奉獻的精神，攜手對抗疫情。總統特別感謝澳洲政府積極支持台灣的國際參與，期盼繼續大力支持台灣。

蔡總統上午在總統府接見「澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）」及代表處同仁等一行人，對於訪賓們一起到總統府會面表達歡迎外，對於高戈銳在2018年上任以後就致力提升台灣跟澳洲的雙邊關係，也常常看到高戈銳透過推特分享台灣的文化跟美景，相信高戈銳有感受到台灣人的熱情跟好客。

總統也感謝澳洲外交暨貿易部，在她當選連任的第一個時間發表聲明祝賀，也肯定台灣民主的成熟。

總統致詞表示，過去幾個月來，澳洲受到野火重創，台灣從政府到民間都非常關切，也看到英勇的澳洲消防員及義警持續在第一線奮鬥，現在全世界面臨新型冠狀病毒的威脅，希望我們能夠秉持澳洲人民面對野火的勇氣跟奉獻的精神，攜手來對抗疫情。

總統也藉機感謝澳洲政府積極支持台灣的國際參與，特別是面對這一波疫情，澳洲在WHO（世界衛生組織）執委會及ICAO（國際民航組織）的理事會期間，都為台灣發聲，期盼澳洲未來繼續大力支持台灣。

總統說，這幾年來，台澳關係在各個領域都越來越密切，教育方面，去年有超過1萬8000名台灣學生到澳洲留學，透過澳洲的新可倫坡計畫（New Colombo Plan）合作計畫，今年也有超過360名澳洲各大學的青年學子來台灣研習進修，密切的人員往來相信能夠增加台澳兩國相互瞭解跟友好的情誼。

在經貿方面，總統表示，透過雙方的努力，今年1月順利簽署了有機同等性相互承認協議，將讓台灣優質的有機產品能夠進到澳洲市場，促進有機產業發展，希望兩國在如此緊密的經貿合作上能夠儘早開啟經濟合作協定（ECA）的談判，持續開創新的發展。

總統說，要藉這個機會感謝高戈銳代表過去一年多來的努力，期盼跟澳洲在兩國共同經營的良好基礎上持續深化關係，共創雙贏。（編輯：張均懋）1090303