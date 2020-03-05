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武漢肺炎防疫 陳副總統肯定疾管署超前部署

最新更新：2020/03/05 22:09

（中央社台北5日電）武漢肺炎疫情延燒，副總統陳建仁今天表示，美國醫學會期刊3日刊登的文章，細數台灣防疫措施，事實上，早在去年底，衛福部疾管署就發布相關檢疫措施，疾管署的先知先覺、超前部署，令人欽佩。

陳副總統在臉書發文表示，史丹佛大學醫學院政策成果暨預防中心主任王智弘在「美國醫學會期刊」網站3日刊登的文章，以「台灣因應2019年冠狀病毒疾病：大數據分析、新科技與積極主動採檢」為題，細數台灣的防疫措施。

陳副總統說，事實上，早在去年12月31日衛福部疾管署就發布「因應中國大陸武漢發生肺炎疫情，疾管署持續落實邊境檢疫及執行武漢入境班機之登機檢疫」新聞稿，說明台灣對於外傳中國武漢出現數名肺炎病例，已向中國疾控中心及世界衛生組織（WHO）IHR窗口確認疫情訊息。

新聞稿提及，為了防範病例自境外移入，立即依標準作業程序啟動邊境檢疫應變措施，除加強入境旅客的發燒篩檢、落實疑似病例的旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形詢問、健康評估及衛教宣導外，並針對自中國武漢直航入境的班機，進行登機檢疫。

陳副總統說，疾管署的先知先覺、劍及履及、超前部署，令人欽佩，署長周志浩、副署長莊人祥，一起帶領著防疫醫師和全署人員，全力捍衛國人健康。他們日以繼夜的操勞用心，真的值得全民向他們致敬。（編輯：楊凱翔）1090305

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