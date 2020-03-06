傳考紀會今處理傅崐萁黨籍案 周守訓：沒有排

（中央社記者余祥台北6日電）國民黨今天召開中央考紀會，考紀會代理主委周守訓會前受訪時表示，無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案今天沒有排，太敏感的案子他們不處理，一切為國民黨的形象著想，相信大家都有這個共識。

國民黨上午召開考紀會，會議通知上指將討論黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件，爭議多時的傅崐萁黨籍恢復案也是焦點；外傳考紀會今天也將處理20多件的考紀案件，但將去年違紀助選傅崐萁的4案抽出，再度引發爭議。

媒體詢問今天是否會處理傅崐萁案，周守訓會前表示，今天沒有排；媒體追問，若有考紀委員臨時提案是否處理，周守訓說，太敏感的案子我們不處理，這是一向的慣例，因為明天就要選舉了，一切為國民黨形象著想，大家都有這個共識。

至於在黨主席、中常委選舉前一天召開考紀會是否時間太敏感，周守訓說，主要是針對選風的問題，中常委請客吃飯，涉嫌賣票、換票等，都有收到檢舉；另黨主席候選人也有具名檢舉一個案子，將一併處理。

考紀委員林郁方受訪時表示，開會確切要處理什麼案子他也不曉得，但他有自己的原則。

針對傅崐萁妻子、花蓮縣長徐榛蔚的停權案，林郁方說，這些都是違反黨紀案，當事人的看法和態度對他來說毫無影響，不受干擾。（編輯：張良知）1090306