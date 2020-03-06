鄭麗君：藝文振興抵用券全國適用 不限旅宿地

（中央社記者王承中台北6日電）文化部長鄭麗君今天表示，藝文的振興抵用券目前規劃不限制只能在旅宿地使用，全國都可以適用。行政院長蘇貞昌指出，行政院的態度就是雨露均霑、立竿見影，各部會有各種設想、配套，應該不是只有一種，刺激誘引式消費。

立法院院會上午繼續進行施政總質詢，國民黨立委林奕華質詢時指出，振興抵用券目前規劃是都要綁國旅，一定要有住宿才能領，大家期待不要綁國旅，對國旅可以有相對的鼓勵，不要用國旅綁振興抵用券。

蘇貞昌表示，行政院的態度就是雨露均霑、立竿見影，希望能夠刺激誘引式消費，現在就是讓各部會盡量發揮，有各種設想、配套，應該不是只有一種，希望各部會盡量讓民眾覺得方便。

林奕華指出，民眾覺得綁國旅不方便，要求藝文的振興抵用券不要綁國旅，藝文消費不一定會住宿，要求藝文單獨。

列席的鄭麗君表示，本來振興抵用券是經濟部提出的振興措施，文化部建議希望納入藝文為適用範圍，經濟部統一規劃透過住宿拿振興抵用券來擴大消費，文化部希望確保新台幣3億元的額度用在藝文，且不限旅宿地使用，全國都可以適用。

林奕華指出，為何振興抵用券沒有補助交通費用，建議增加交通的振興抵用券。列席的交通部長林佳龍表示，因為交通工具非常複雜，樣態太多，最後檢核會曠日費時，所以就是集中在住宿，因為可執行性最高，一方面興利也可防弊。

由於在振興抵用券這部分，林奕華在質詢時並未讓部會首長做太多解釋，頻以時間為由打斷部會首長發言，蘇貞昌則向林奕華說，「委員，妳的質詢好可惜。準備很多質詢，都不讓人家講完」。

林奕華則說，「因為你們講得東西我都知道。」蘇貞昌則回說，「如果都知道何必質詢」。兩人一度在發言台上你來我往，林奕華還要求主持院會的立法院長游錫堃出面制止蘇貞昌。

隨後，林奕華繼續質詢指出，國中小是義務教育，當口罩產能足夠時，由學校代購口罩發給學童，何時可以上路。

列席的衛福部長陳時中表示，目前口罩實名制成人7天3片，兒童7天5片，這部分會先穩住，第二部分會增加專業需求的量、企業界需求的量，以及學生需求的量。

陳時中表示，由於現在口罩是健保實名制，所以直接可以控制年齡層，到學校發是好的政策，但還要跟地方政府及各級學校溝通。目前每天有放132萬片兒童口罩，適用年齡到12、13歲，國小學童人數是117萬人，所以只放在小學是夠，若要再加入國中，會稍嫌不夠。（編輯：蘇龍麒）1090306