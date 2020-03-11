蔡總統視察防疫物流作業 讚郵差是防疫英雄

（中央社記者葉素萍台北11日電）總統蔡英文今天前往中華郵政公司台北郵件處理中心視察及慰勞防疫物流作業同仁，她說，中華郵政每天要動員大約3000名人力在第一線作業，收貨並分送到不同據點；她大讚，郵差是防疫的英雄。

蔡總統這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。蔡總統在交通部長林佳龍陪同下，視察防疫物資儲存、倉管及配送作業，並頒贈加菜金，慰勉中華郵政同仁這陣子的辛勞，中華郵政公司董事長吳宏謀也出席這項活動。

蔡總統致詞時首先向中華郵政所有工作同仁夥伴致上最高的謝意。她說，這次防疫過程中，大家配合政府防疫工作上山下海，中華郵政同仁發揮最大能量。

總統指出，在這次整體防疫及安定民心的工作，中華郵政擔負非常重大任務。每天要動員大約3000名人力在第一線作業，派車到40多家生產口罩的工廠收貨。收完貨後，再經由處理單位分送到不同據點、中心，接著配送到全國所有的健保特約藥局及衛生所。從稍早的簡報幾乎是24小時的工作時程表中，可以感受到中華郵政不分日夜地工作，真的很辛苦。

蔡總統進一步指出，口罩販售實名制度實施之後，國人都肯定，世界上有很多國家也紛紛參考台灣實名制實施情況。實名制可以成功，在於中華郵政很快速、有效率地把所有口罩分送到每一個據點，讓民眾在他們方便的地方購買口罩，中華郵政就像整個運作系統裡最重要的聯結網路系統。

蔡總統說，平常看到郵差穿著綠色制服，騎著摩托車、腳踏車或者開車送來大家需要的東西或是想看到的訊息；現在郵差是確保大家可以拿得到口罩，確保大家的安全，不只是「好厝邊」，已經是抗疫英雄。

蔡總統也感謝林佳龍，她提到，尤其在邊界管控，除了讓陸、海、空的運輸保持順暢，同時在人員、貨物的流動中，還要確保防疫的功能，是非常吃重工作。後面的工作會更困難，還有紓困產業重新站起來的這些重責大任。

她提到，下一個階段，隨著口罩產量的增加，口罩實名制要進入到2.0階段。政府結合科技，積極地與民間合作，讓沒時間排隊買口罩的上班族、學生，可以在網路預購、超商取貨，讓大家有更多管道來取得口罩。

蔡總統說，口罩實名制2.0上線之後，每週將會有大約700萬片，來自於網路訂購的口罩，要送到4大超商。今天她除了表達謝意，也準備加菜金，給大家打打氣，還要麻煩大家再辛苦一陣子。

蔡總統表示，疫情的挑戰雖然很艱難，但不論是政府，還是民間，只要團結在一起，組成「防疫台灣隊」，就能守護2300萬國人的健康，共同度過難關。（編輯：郭無患）1090311