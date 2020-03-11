酈英傑：台灣40年發展值得驕傲 年輕人不應冷漠

美國在台協會處長酈英傑（左）11日出席在台北大學開幕的「1979年後美台關係特展」，與校長李承嘉（右）展示象徵台美合作和友誼的開展啟動標牌。中央社記者陳韻聿攝 109年3月11日

（中央社記者陳韻聿台北11日電）美國在台協會處長酈英傑今天說，台灣過去40年來的經濟和民主發展超越各界期待，他希望台灣年輕人以台灣為傲，並以更多參與和發聲回應對社會或政府的不滿，而不是冷漠。

美國在台協會（AIT）主辦的「1979年後美台關係特展」去年在台灣各縣市展覽空間巡迴，今年巡迴全台6所大學，下午在第一站台北大學舉行開幕式。

AIT處長酈英傑（Brent Christensen）在開幕式後發表「真朋友、真進展：1979年後美台關係」專題演講，聽眾多為大學生。

外交工作資歷約30年、2018年8月抵台履新的酈英傑表示，過去40多年來，他為了求學、工作等一再回到台灣，這讓他可從獨特視角觀察台灣及美台關係的發展。

他說，自1979年「台灣關係法」生效以來，台灣的經濟和民主發展遠遠超越各界期待，而過去40年來，美台不僅互利互惠，也在堅持民主治理、珍視人力資本，以及努力成為世界良善力量方面匯流並進。美台都選擇加入民主社會大家庭，且因具奠基於共享價值觀的相同本質，而緊密相繫。

酈英傑指出，美台有共同的政治、經濟和國際價值觀。共享國際價值觀包括「對外輸出解決之道，而不是輸出各種問題」。他說，台灣應對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）的出色表現獲「美國醫學會期刊」（JAMA）肯定、足為他國模範，就是一個好例子。

他表示，美方常以「真朋友，真進展」，以及「共同努力，共同得益」形容美台關係，其內涵包括合作因應共同挑戰，以及協助台灣應對包括人才流失等挑戰，並促使台灣勞動力在數位時代更為國際化。為此，美台已一同推出人才循環大聯盟計畫（TCA），致力促進台灣、美國與其他理念相近國家的人才交流和培養。

酈英傑呼籲在場學生，選擇教育和職業養成地點時，應考慮該地是否可讓人盡情發揮求知慾；自由受到保護、網路順暢無阻；智慧財產權受尊重；私人企業運作不會受政府政策擺布；個人不會被迫擔任間諜、監視他人或竊取商業機密。他說，雖然不少地方符合前述要求，但除了台灣，他鼓勵年輕人選擇美國。

在演說結尾，酈英傑請在場年輕人以台灣為傲。

他指出，台灣的民主轉型啟發世界，經濟發展則足為他國模範。所有民主社會都面臨障礙和僵局，進展有時得來不易，需要好幾代人實現。民主社會是仍在進行的工程，且並不完美，因為它們所代表的人並不完美，而當個人對社會或政府不滿，答案不應是冷漠，而是更多參與。

「1979年後美台關係特展」展出包括照片、歷史文件真跡復刻本、多媒體等。AIT表示，今年聚焦向年輕學子呈現1979年生效、規範美台非正式關係的「台灣關係法」，以及隨之成立的AIT過去40年來，在促進美台關係中所扮演角色。（編輯：謝佳珍）1090311