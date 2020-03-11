更多編輯台推薦新聞：
體壇防疫／詹姆斯不再反對NBA閉門賽 義甲球星籲粉絲待家裡
運動

體壇防疫／詹姆斯不再反對NBA閉門賽 義甲球星籲粉絲待家裡

美國也有口罩之亂 一般人是否該戴正反意見激辯
國際

美國也有口罩之亂 一般人是否該戴正反意見激辯

口罩實名制2.0網路預購 10大QA一次看
生活

口罩實名制2.0網路預購 10大QA一次看

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽【更新】
專題

圖表／武漢肺炎台灣超前部署 各國防疫關鍵時程一覽【更新】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

酈英傑：台灣40年發展值得驕傲 年輕人不應冷漠

最新更新：2020/03/11 17:26
美國在台協會處長酈英傑（左）11日出席在台北大學開幕的「1979年後美台關係特展」，與校長李承嘉（右）展示象徵台美合作和友誼的開展啟動標牌。中央社記者陳韻聿攝　109年3月11日
美國在台協會處長酈英傑（左）11日出席在台北大學開幕的「1979年後美台關係特展」，與校長李承嘉（右）展示象徵台美合作和友誼的開展啟動標牌。中央社記者陳韻聿攝　109年3月11日

（中央社記者陳韻聿台北11日電）美國在台協會處長酈英傑今天說，台灣過去40年來的經濟和民主發展超越各界期待，他希望台灣年輕人以台灣為傲，並以更多參與和發聲回應對社會或政府的不滿，而不是冷漠。

美國在台協會（AIT）主辦的「1979年後美台關係特展」去年在台灣各縣市展覽空間巡迴，今年巡迴全台6所大學，下午在第一站台北大學舉行開幕式。

AIT處長酈英傑（Brent Christensen）在開幕式後發表「真朋友、真進展：1979年後美台關係」專題演講，聽眾多為大學生。

外交工作資歷約30年、2018年8月抵台履新的酈英傑表示，過去40多年來，他為了求學、工作等一再回到台灣，這讓他可從獨特視角觀察台灣及美台關係的發展。

他說，自1979年「台灣關係法」生效以來，台灣的經濟和民主發展遠遠超越各界期待，而過去40年來，美台不僅互利互惠，也在堅持民主治理、珍視人力資本，以及努力成為世界良善力量方面匯流並進。美台都選擇加入民主社會大家庭，且因具奠基於共享價值觀的相同本質，而緊密相繫。

酈英傑指出，美台有共同的政治、經濟和國際價值觀。共享國際價值觀包括「對外輸出解決之道，而不是輸出各種問題」。他說，台灣應對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）的出色表現獲「美國醫學會期刊」（JAMA）肯定、足為他國模範，就是一個好例子。

他表示，美方常以「真朋友，真進展」，以及「共同努力，共同得益」形容美台關係，其內涵包括合作因應共同挑戰，以及協助台灣應對包括人才流失等挑戰，並促使台灣勞動力在數位時代更為國際化。為此，美台已一同推出人才循環大聯盟計畫（TCA），致力促進台灣、美國與其他理念相近國家的人才交流和培養。

酈英傑呼籲在場學生，選擇教育和職業養成地點時，應考慮該地是否可讓人盡情發揮求知慾；自由受到保護、網路順暢無阻；智慧財產權受尊重；私人企業運作不會受政府政策擺布；個人不會被迫擔任間諜、監視他人或竊取商業機密。他說，雖然不少地方符合前述要求，但除了台灣，他鼓勵年輕人選擇美國。

在演說結尾，酈英傑請在場年輕人以台灣為傲。

他指出，台灣的民主轉型啟發世界，經濟發展則足為他國模範。所有民主社會都面臨障礙和僵局，進展有時得來不易，需要好幾代人實現。民主社會是仍在進行的工程，且並不完美，因為它們所代表的人並不完美，而當個人對社會或政府不滿，答案不應是冷漠，而是更多參與。

「1979年後美台關係特展」展出包括照片、歷史文件真跡復刻本、多媒體等。AIT表示，今年聚焦向年輕學子呈現1979年生效、規範美台非正式關係的「台灣關係法」，以及隨之成立的AIT過去40年來，在促進美台關係中所扮演角色。（編輯：謝佳珍）1090311

延伸閱讀
美在台協會處長：美憂中國影響台灣大選酈英傑：台灣轉型創新經濟 美國經驗可參考

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報