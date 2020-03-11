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因應罷免危機 江啟臣：已約韓國瑜見面

最新更新：2020/03/11 17:18

（中央社記者余祥台北11日電）國民黨主席江啟臣今天首度主持中常會，與會人士轉述，常委在會中對於如何幫助高雄市長韓國瑜度過罷免危機有許多建議，江啟臣表示，他已跟韓國瑜約好時間見面，一切待兩人見面後再決定。

國民黨下午召開中常會，黨內關注新任主席江啟臣如何幫助韓國瑜度過罷免危機。

與會人士轉述，會中對於如何幫助韓國瑜度過罷免危機有許多討論，中常委童惠珍也提案建議，到高雄舉辦行動中常會，並且由黨中央安排不分區立委南下高雄，成立在地議員立委聯合服務處，透過基層服務，讓人民有感。

不過，與會人士表示，會中有人提出不同意見，有常委認為，目前是防疫期間，應該還是以防疫優先，以免行動中常會造成反效果。另也有年輕世代中常委認為，辦行動中常會是舊思維，一定要走出同溫層，真正跟民意接軌，才能幫助韓國瑜。

與會人士表示，童惠珍的提案並未在中常會通過，江啟臣裁示說，他已經跟韓國瑜約好見面時間，待兩人見面之後，才會真正知道韓國瑜需要什麼，以及黨中央要如何配合。

至於童惠珍提出不分區立委南下與議員成立聯合服務處的構想，不具名中常委表示，不分區立委吳怡玎已經多次跟高雄市府、高雄市議員接洽，表示願意成立聯合服務處，在許多預算、法案上可與地方合作等，他相信若有更多不分區立委加入，勢必為韓國瑜加分。

該常委認為，國民黨在高雄沒有立委，許多民眾會反應有事找不到中央的人，若中央跟地方合作，一定會讓民眾對於韓國瑜的施政和形象更有感。（編輯：鄭雪文）1090311

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