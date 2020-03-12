張益贍遭爆與綠黨談結盟 柯文哲：腦袋秀逗

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（圖）12日表示，已被開除黨籍的中央委員張益贍與當時在綠黨的桃園市議員王浩宇談合作，實在是腦袋秀逗，而他對此事也完全不知情。中央社記者梁珮綺攝 109年3月12日

（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市長、民眾黨主席柯文哲今天說，被開除的中央委員張益贍與當時在綠黨的王浩宇談結盟，「天啊，誰授權他做什麼事，實在是天兵」、「這什麼戰術，無法理解」，腦袋秀逗。

柯文哲上午出席永春陂濕地公園開幕典禮，典禮開始前接受媒體聯訪時，做上述表示。

台灣民眾黨中央委員張益贍爆出婚外情，同時爆去年選戰期間，與當時在綠黨的桃園市議員王浩宇談結盟，要將時代力量邊緣化。張益贍火速被開除黨籍，請辭台北市文基會副執行長一職。

不過，與張益贍爆婚外情的民眾黨團助理蔡宜芳，目前仍進行調查，柯文哲強調，該處理的會處理，人事部分有制度，走程序就好。

柯文哲認為，張益贍與蔡宜芳情節輕重不同，所以懲處不同，「一個是不倫戀，一個是怎麼會去跟王浩宇...天啊，誰授權他做什麼事，實在是天兵」。

柯文哲說，張益贍與王浩宇談結盟等事，他完全不知情，剛聽到時先是錯愕，才開始慢慢生氣。

他說，自己在媒體上讀到相關事情時，「怎麼讀都讀不懂」、「讀來讀去，這什麼戰術，無法理解」、「這實在是腦袋秀逗，這是在搞什麼鬼，搞不清楚」。（編輯：李亨山）1090312