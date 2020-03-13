女員工製口罩手指遭機器截斷 總統帶雞精探視

（中央社記者溫貴香台北13日電）總統蔡英文今天攜帶雞精探望日前因趕製口罩、手指不慎被機器截斷的女員工，女員工希望趕快回到生產線，因為民眾非常需要口罩，總統則要女員工遵從醫囑、好好休息、養傷。

總統蔡英文下午在經濟部次長林全能、彰化縣長王惠美及在廠方人員陪同下參訪彰化「華新創意生活館口罩觀光工廠」，瞭解口罩產線的製造情形。

總統抵達後，首先在「華新創意生活館口罩觀光工廠」董事長鄭永柱的陪同下，前往探望日前因趕製口罩、手指不慎被機器截斷的女員工。

該名女員工告訴總統，受傷之後，大家都非常關心她，也有許多人寄送營養品，讓她感受到台灣是個處處充滿人情味的地方，也相當感激。

受傷女員工的同事也向總統說明，該名員工在華新工作了14年，是相當資深的員工。當初為了趕製口罩，心急之下未按照標準作業程序導致受傷，反而造成口罩生產進度減產，對此感到相當抱歉。

女員工同事說，儘管醫生告訴受傷的同事必須休息一個月後才能回到崗位，但她非常希望能夠趕快回到生產線，加入生產口罩的行列，因為她知道民眾現在非常需要口罩。

總統對於該名員工熱切趕製口罩的心意表達感激，並囑咐受傷員工一定要聽從醫師指示，好好休息、養傷。也特別準備滴雞精送給她，代表民眾感謝她辛苦的付出，並祝福她早日康復。（編輯：蘇志宗）1090313