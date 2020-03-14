多國政要染病或隔離 台灣防疫提前部署

（中央社記者溫貴香台北14日電）武漢肺炎疫情在全球蔓延，有多國政府首長遭到感染或因接觸感染者必須自我隔離，在台灣，有關方面已採取因應措施，以避免類似情況，保護正、副元首的安全與健康。

立法院外交及國防委員會民進黨籍立委王定宇表示，特勤中心指揮官告訴他，負責保護首長的特勤人員早已分開辦公，避免保護對象包括現任與卸任正副總統接觸到有感染疑慮的人。

他說，正當美國等世界其他國家政要或元首陷入染疫疑慮的同時，台灣早已超前部署。

此外，總統府消息人士表示，最近防疫期間總統蔡英文減少行程，主要是減少群聚，降低感染風險，但總統還是會去關心產業與防疫相關作為，昨天就探視在口罩生產線上發生斷指意外的女性工作人員。

府方人士說，這些行程會同步考量防疫措施，減少人員規模。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）在全球100多個國家肆虐，至今已奪走5000多條人命，而且超過14萬的確診病例當中，包括伊朗的副總統、英國衛生部次長和多國地方首長和國會議員，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也因夫人確診而自我隔離。

此外，美國總統川普和女兒伊凡卡（Ivanka Trump）因為接觸過的巴西訪賓事後確診，引發美國元首和第一家庭成員曝露在感染風險中的疑慮。

台灣這次防疫獲得國際肯定，王定宇說，美國有16位共和黨籍具醫師專業的議員聯名寫信給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），要求他直接邀請台灣加入，不要理會中國壓力，就從5月第73屆世界衛生大會開始，讓台灣直接成為WHO會員，提供世界各國寶貴的防疫經驗。

同樣在立法院外交及國防委員會的民進黨籍立委羅致政說，相較於其他國家，台灣的副總統陳建仁就是公衛專家，蔡總統在第一時間有這位國際權威的協助，提供專業意見與諮詢，對於一些重要決策尊重專業且充分授權，即時做出決定，這是台灣能夠因應這波武漢肺炎疫情的關鍵因素。

府方人士也表示，陳建仁隨時閱讀最新的報告，或在與國際專家交換意見後，將相關資訊隨時向總統說明，讓總統知道國際疫情現況，以及台灣在防疫上有哪些地方需要特別注意。

除了協助總統即時掌握第一手國際上的疫情相關資訊，陳建仁也透過接受媒體訪問，分享台灣的防疫經驗。（編輯：黃瑞弘）1090314