武漢肺炎特別條例第7條處置權 時力將提修法

（中央社記者王揚宇台北16日電）時代力量立法院黨團總召邱顯智今天指出，為了避免紓困特別條例第7條過於空泛的法律規定，呼籲行政院應訂出法規命令，並送立法院審查，時力黨團也將研議提出修正草案，希望朝野合作，填補漏洞。

中央流行疫情指揮指揮官陳時中今天指出，行政院採納指揮中心的建議，決定高中以下的師生，到本學期上課日結束為止，將禁止出國；邱顯智晚間在臉書發文指出，從禁止醫事人員出國到現在的高中以下師生禁令，法源依據應該是紓困特別條例第7條。

嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條條文為，「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置或措施。」

邱顯智認為，第7條所說的「應變處置或措施」，不具有法的「明確性」，人民不知道「應變處置或措施」包含什麼？政府可以依照這個對人民做什麼？最後，如果有爭議的話，司法也不知道要依循什麼來解決。

邱顯智談到，之前的黨團協商，他針對第7條條文表達意見，包括像這樣的空白授權，基本上已經違反授權明確性原則等。為了填補這段制度的空白，避免過於空泛的法律規定，讓法治國原則受到破壞，甚至造成往後官民間的糾紛，呼籲行政院應訂出法規命令，並送立法院審查。

邱顯智指出，時代力量立法院黨團也將會針對第7條規定，研議提出修正草案。希望朝野合作，儘快填補這個漏洞，讓不該出現的法律爭議止息。（編輯：林孟汝）1090316