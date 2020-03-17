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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情2/100

追蹤513名歐洲返台者 陳時中：未來案例會持續增加

最新更新：2020/03/17 13:43
衛福部長陳時中指出，追溯日是從3月1日起的14天，從歐洲回來的旅客，有上呼吸道或肺炎症狀的，目前約有513人，其中有100人左右已經被採驗過，剩下的410多人會全部召回採檢。圖為2月桃園機場入境旅客。（中央社檔案照片）
衛福部長陳時中指出，追溯日是從3月1日起的14天，從歐洲回來的旅客，有上呼吸道或肺炎症狀的，目前約有513人，其中有100人左右已經被採驗過，剩下的410多人會全部召回採檢。圖為2月桃園機場入境旅客。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北17日電）武漢肺炎疫情在歐洲升溫蔓延，民進黨立委邱志偉今天質詢，是否能對自2月28日至3月14日間，從歐盟國家返台者進行溯源採樣管理；衛福部長陳時中答詢時證實，現在已對513名自歐洲返台旅客溯源採樣。

陳時中指出，追溯日是從3月1日起的14天，從歐洲回來的旅客，有上呼吸道或肺炎症狀的，目前約有513人，其中有100人左右已經被採驗過，剩下的410多人會全部召回採檢，未來14天是觀察期，他也認為未來案例會持續增加。

防疫資訊

行政院長蘇貞昌接受國民黨立委徐志榮指出，「我們防疫第一關有守住，現在真的最擔心、也很緊張、戰戰兢兢就是第二關」。所以入關的民眾，隨時看各國的情形變化，如果有情形變化變得嚴峻，會立刻調整二級變三級。

立法院會今天繼續進行施政總質詢；邱志偉質詢時提到，2月28日到3月14日這段期間，除義大利是三級管制外，其他歐盟國家是二級管制，直到3月14日才將歐盟國家列為三級，而且從近日武漢肺炎確診案例來看，很多是這個時段返台的自主管理者，因此有無可能就2月28日至3月14日期間，從歐洲入境的自主管理者，進行溯源採樣管制。

陳時中說，現在已在進行回溯採檢，追溯日期是從3月1日起的14天，這14天是觀察期，從歐洲回來者，目前有上呼吸道、肺炎症狀，約有513人，其中有100人左右已採檢，剩下的410多人，會全部召回採檢。

邱志偉追問，美國現在也面臨嚴峻疫情，未來有無可能強化管制強度；陳時中說，會根據疫情情況，搜集國際資料，經專家討論後，如果疫情是嚴峻的，當然是會升級。

邱志偉也提到無症狀感染者問題。陳時中說，大家不要一天到晚講「無症狀」，因為無症狀防無可防，必須針對可防的去防，擔心太多無症狀，對整體防疫沒有幫助，且在各種研究中，無症狀的傳染力相對低。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾於3月14日宣布，將對過去14天內曾赴歐洲的3類人士進行採檢，包括有肺炎者、有症狀未採檢者、有症狀但沒看病者，以防漏網之魚。（編輯：郭無患）1090317

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