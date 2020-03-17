民眾黨設青年軍 吳怡萱掌國家治理學院公關事務

（中央社記者郭建伸台北17日電）台灣民眾黨今天舉行記者會，宣布成立青年軍，並預告未來將展開校園宣傳活動。前新聞主播、曾任郭台銘團隊發言人的吳怡萱，今天也首度以民眾黨國家治理學院公關事務長身分在記者會亮相。

民眾黨立委蔡壁如今天偕同黨內青年幕僚舉行記者會，分別是吳怡萱、民眾黨發言人楊寶楨、民眾黨文宣創意部副主任蔡峻維和立委高虹安辦公室公關主任王郁文。由於民眾黨近來力倡投票權下修至18歲，幕僚也紛紛秀出18歲時的照片，強調現在18歲的年輕人已有能力了解世界局勢，卻仍沒有投票權，相當可惜。

蔡壁如說，修憲的門檻非常高，但這是民眾黨對選民的承諾，未來將持續倡議「一憲二法」；由於民眾黨16歲就能入黨，現在也有16到18歲的黨員，盼青年軍成立後，能招募更多支持者。

記者會中，蔡壁如也將黨旗轉交給青年幕僚，象徵交棒青年事務工作。

吳怡萱表示，她18歲時曾擔任熱舞社社長，雖然曾經打工、玩社團、談戀愛，但有點後悔沒有參與太多政治，一方面從小爸媽會叮嚀政治很陰暗、不要管政治，另一方面當時手機與網路尚不普及，參與公眾事務管道沒有像現在這麼多；但如近年的太陽花學運、黃背心運動、反送中運動都可見到年輕人。

吳怡萱說，如果有人抱持18歲不夠成熟所以不能投票，這種想法已經過時，但有種不成熟是「大人覺得你不成熟」，公眾事務討論未必大人的思維才正確，強調這件事情未來可透過教育向下扎根。

吳怡萱表示，民眾黨將推出與各大專院校學生接觸的座談、演講、營隊，和年輕人面對面交流，並呼籲有興趣的社團與民眾黨聯繫。（編輯：林興盟）1090317