潘文忠：已對大專校院行政指導 防疫盼大學把關

（中央社記者陳俊華台北17日電）為加強武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，高中以下師生本學期禁出國，至於大學是否比照辦理，教育部長潘文忠今天說，上一週教育部有對各大專校院作行政指導，盼有一致性規範，防疫上很明確希望大學把關。

教育部16日表示，配合指揮中心加強防疫，3月17日起到本學期上課日結束為止，高中以下學校全面停止師生出國計畫，如有特殊必要可專案申請。

立法院今天進行施政總質詢，邀請行政院長蘇貞昌及內閣官員列席。民進黨立委黃國書質詢時關注此事，並詢問大學是否要比照在禁止範圍內。

潘文忠答詢時說，校園防疫數百萬師生戰戰兢兢，這2天國外移入確診案例爆增，也包括部分學生，他跟22縣市教育局處長共同討論會商，包含高中以下師生在學期上課期間禁止出國，大家意見非常一致。

潘文忠表示，這段期間校園疫情也跟指揮中心保持密切聯繫，上星期教育部對各大專校院也有行政指導，讓大家知道疫情發生，尤其是到國外旅遊回來的確診案例多，提醒各大專校院，除了校園自治，也希望在疫情防治有一致性規範。

潘文忠說，所以上一週對大學已經作行政指導，「大學因為有大學法上面的規範，但在防疫上我們很明確希望大學把關，因為疫情一直在發展中」。

蘇貞昌表示，師生跟政府之間是特殊權利義務關係，身分也是特殊，學校對於學生的動靜行止都有相當管制，這要求的法源是依據傳染病防治法、防疫特別條例是第7條，清清楚楚。

蘇貞昌說，規範目的是防疫，這段期間不能出國，既然不能出國就不能出去，如果還有明知故犯違反，當然有相關處罰規定，特別條例都有，會嚴格執行；大學有大學法及大學自主，教育部已有相關規範，不但對學生特別權利義務關係有這樣的要求規範，對國民也有總規範，都於法有據，一定依相關規定嚴格辦理。（編輯：林興盟）1090317