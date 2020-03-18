卓榮泰：限制人民權利 一定會有法律依據

（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨主席卓榮泰今天說，政府防疫超前部署，從最嚴厲的結果來設想所有的措施，總統一定有她的考量，所有作為一旦限制到人民的權利，一定會有法律的依據與行政的作為。

全球疫情蔓延，政府禁止高中以下師生出國，但外界有聲音質疑缺乏法源依據，建議總統蔡英文直接發布緊急命令，完備程序。

卓榮泰今天出席民進黨中執會會前受訪，媒體問到，有學者呼籲總統蔡英文發布緊急命令，才不會違背法治國家的原則。

卓榮泰說，政府超前部署，從最嚴厲的結果來設想所有的措施，總統一定有她的考量，所有的作為一旦限制到人民的權利，一定會有法律的依據與行政的作為。

卓榮泰稍早也透過臉書發文「歷史上的318」，他說，2014年太陽花運動，開啟新一波台灣學運、社運及民主運動之大成；2019年民進黨總統初選，由競爭、整合、團結，完成守護台灣關鍵之勝選；2020年人類共同對抗看不見的病毒，全球進入更大一波的病毒感染威脅。

卓榮泰說，病毒蔓延起自於中國政府一開始的隱匿疫情，到後來只在乎爭病毒名稱，爭無謂的情面，爭卸責的宣傳，而世界衛生組織（WHO）更自始抓錯重點、搞錯方向、講錯話、捧錯人，一切以中國的意思為意思、以中國的利益為利益，讓全世界蒙受無可挽回的損失；這個在中國控制下，有世衛秘書長譚德塞在位的WHO該被嚴厲譴責，充其量只配稱為是「武漢組織」而已。

卓榮泰認為，台灣防疫雖被全世界稱道，但疫情仍然一直增加中，尤其近日病例大都是境外移入及旅遊返國；此時國人應提高警覺，拋棄個人好惡及情緒利益，以國家安全、社區安全、家庭安全為首要，現在正是考驗國人公德心、公益心、公共衛生秩序的艱困時候，懇請國人同胞一定要配合國家防疫政策，堅持住台灣的安全防線。

卓榮泰受訪時也呼籲，一起遵守政府所有各項防疫措施，在最後的時刻不要放鬆，把過去所累積的成績繼續維持住，不要在這個時候有任何的鬆懈。（編輯：黃國倫）1090318