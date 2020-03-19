落實災害事故調查權 內政部通過調查會設置辦法

（中央社記者王承中台北19日電）內政部今天表示，為維護消防救災安全，今天通過「災害事故調查會設置辦法」草案，未來消防或義消弟兄因救災致死或重傷，將透過災害事故調查會調查，並提出改善建議，以避免災害事故再發生。

立法院去年三讀修正通過消防法部分條文，增訂災害事故調查會，一旦有消防或義消人員因救災致死或重傷者，立即依法啟動事故原因調查，並將基層消防團體代表納入災害事故調查會成員，務求公開、公正、發現真相，以求改善。

內政部今天發布新聞稿表示，「災害事故調查會設置辦法」草案依消防法授權訂定，災害事故調查會將採常設方式，彈性配置委員13人至17人，成員包括機關代表、學者專家、基層消防團體代表及其他團體代表。其中學者專家及基層消防團體代表，不得少於總數一半，確保調查的真實與公正。

內政部表示，「災害事故調查會設置辦法」草案也明定，調查會視案情需要，得實施現場勘查及訪談相關人員，並可委託專業單位進行現場證物鑑定或事故原因模擬，以協助調查作業。

為確保調查的客觀、公正，內政部指出，「災害事故調查會設置辦法」草案也規定，調查會委員及參與調查人員，在事故原因尚未確認前，應遵守保密義務；待事故原因調查報告完成後，則應對外發布，以落實資訊公開，維護民眾知的權利。

內政部表示，「災害事故調查會設置辦法」草案，將依法制作業程序，於近日發布施行。將來一旦有消防或義消弟兄因救災致死或重傷，即依法啟動事故原因調查。（編輯：楊玫寧）1090319