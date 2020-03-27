江啟臣：吳斯懷網路負面聲量高 易把國民黨帶歪

（中央社記者余祥台北27日電）國民黨主席江啟臣日前指部分不分區立委問政表現受質疑，他今天直言不分區立委吳斯懷網路負面聲量遠高於正面，在民進黨和媒體的放大檢視下，吳斯懷只要有一點歪掉，就可能把整個國民黨往歪掉的地方帶。

吳斯懷日前提出書面質詢指，共機繞台在法理上不算挑釁，引發爭議；江啟臣日前表態，國民黨將研擬立委考核評鑑辦法，作為不分區立委去留、區域立委提名的考核。

江啟臣上午接受廣播專訪時坦言，吳斯懷在國民黨立委的網路聲量排名第二名，但負面聲量遠高於正面，吳斯懷受民進黨和媒體用放大鏡檢視，只要有一點點歪掉，就可能把整個國民黨往歪掉的地方帶。

江啟臣說，他會在適當的時間跟吳斯懷好好談一談，了解內部辦公室的狀況，是誰在幫忙過濾這些事，如何處理法律提案，如何面對媒體等，看從黨中央的角度怎樣協助吳斯懷，先幫助、協助後，若吳斯懷不接受，又重蹈覆徹，那黨中央真的是黨紀處理。

他認為，能否扮演好立委角色，除了自己本身，團隊也很重要；當立委跟當軍人差很多，但吳斯懷卻有認知差異，又準備不足，某種程度跟外界的交流不多，容易有許多盲點；但他一向對事不對人，吳斯懷日前調閱國防部資料挨批，國民黨團也有發出聲明聲援。

江啟臣強調，黨紀一直都存在，能否落實和貫徹，是國民黨能否轉變的關鍵；立委考核評鑑辦法他已請組發會和考紀會研擬草案，在改革委員會成立後把方案提出，不只是針對不分區立委當選後的考核，提名制度也應該一併檢討。

他認為，不分區的提名不應是黨主席一人決定，未來可能訂定黨主席、提名委員會、向社會徵求的名額各占多少比例，以後不管誰當主席，就是照制度走。

此外，主持人也詢問，高雄市長韓國瑜在媒體形象上處於劣勢，是否認為面對罷韓危機這條路很難走。

江啟臣並未正面回應罷韓議題，他表示，國民黨面臨很大的挑戰和困難，就是在媒體上的絕對弱勢，這個效應非常立即，但不見得做什麼能馬上改變，現在就是反思手中有沒有可以掌握的東西，接下來應盤點媒體管道、通路，看是否還有機會發揮影響力或還能交往。（編輯：林興盟）1090327

國民黨主席江啟臣（右）27日接受廣播節目主持人羅友志（左）專訪，江啟臣說，近期在基層走訪看到國民黨的支持者還是在，對黨的期待也深，讓他覺得責任重大。中央社記者王騰毅攝 109年3月27日