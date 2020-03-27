防疫優先立院首場線上記者會 綠委推18歲公民權

（中央社記者陳俊華台北27日電）武漢肺炎疫情延燒，為避免群聚感染，民進黨立委范雲今天舉辦立法院第一場線上記者會，宣布推動18歲公民權的修憲、修法等4項提案已完成連署，送給年輕世代作為青年節禮物。

民進黨立委范雲、伍麗華與台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華今天舉行線上記者會，宣布「修憲」與「修法」雙軌提案已送入立法院，作為給年輕世代的青年節禮物，盼將年滿18歲的年輕人能一起投票，決定台灣的未來。

范雲表示，昨天已完成修憲案、公職人員選舉罷免法等4草案連署，並送進議事處。原本沒有預計這麼趕著提案，但因過去對18歲公民權態度保守的國民黨已成案，並送入程序委員會，民進黨長期關心這項議題，應加快腳步。

伍麗華說，其實世界各民族對成年的定義，比18歲更早，是代表一種信任。對原住民來說，成年不是特定年紀，而是生理與心理的年齡；少年是「從腳」的年齡，運用腳去傳遞訊息，而成年是「從手」的年齡，開始參與勞動與貢獻家人。現在的青少年受的教育更多，對世界想像更成熟，不能看輕年輕人。

葉大華表示，推動18歲公民權15年以來，「投年輕人一張信任票」，是當時推動18歲公民權最重要的訴求；台灣人民應思考是否應該更信任年輕人，希望代表民間想法的立法委員趕緊推動，不要再拖了。

范雲指出，目前修憲提案已與民進黨立委伍麗華、林宜瑾、張廖萬堅、莊瑞雄、黃國書、劉建國、賴品妤等人共同提案，並有20位以上的立委連署。（編輯：林淑媛）1090327