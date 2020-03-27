蔡總統：520就職演說 將再宣示司改重要性

（中央社記者溫貴香台北27日電）總統蔡英文今天表示，520就職演說中，將再次宣示司法改革的重要性；政府將強化與民間溝通平台，在部會與院的層級分別落實溝通對話機制，讓司改國是會議的模式跟精神持續貫徹。

總統府晚間發布新聞稿表示，總統下午在總統府接見「民間監督落實司改國是會議決議聯盟（民間監督司改聯盟）」成員，感謝民間共同參與司法改革工作，並針對後續司法改革的推動與落實交換意見。

總統首先感謝與會夥伴，三年多來密切參與司改國是會議，以及國是會議決議的追蹤與監督，並表示因為民間的參與，司改議題才能在社會上持續展開對話，並逐步實現改革的目標。

總統表示，目前立法院已通過50多項司改相關法案，許多重要的新制度陸續上路，接下來會繼續落實司改國是會議的決議，不斷推進改革成果。今年，監察院的國家人權委員會將要正式運作，這也是民間長年倡議的成果，不論在體制內或是體制外，在每一個崗位上，都還有很多工作要做。

總統強調，相關的改革工作，期許司法院、行政院、法務部，在每一個階段，都要盡可能跟民間溝通，尤其是與「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」形成夥伴關係。

最後，總統回應「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」的兩點期待：第一，520就職演說中，將再次宣示司法改革的重要性；第二，政府將強化與民間的溝通平台，在部會與院的層級分別落實溝通對話機制，讓司改國是會議的模式跟精神持續貫徹。（編輯：蘇志宗）1090327