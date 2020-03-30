陳明通：曾備防護衣捐陸 東航作業不及為由拒收

陸委會主委陳明通30日證實，政府曾被有1萬份防護衣欲透過首班東航執飛的包機捐給中國大陸，但東航當時以作業不及為由沒有收下。中央社記者賴言曦攝 109年3月30日

（中央社記者賴言曦台北30日電）陸委會主委陳明通今天證實，中國東方航空載運第一批滯留湖北的台灣民眾返國時，政府確實有準備1萬份防護衣，預備讓東航協助防疫，但東航當時因作業不及沒有收下。

大陸委員會主任委員陳明通今天上午列席立法院第10屆第1會期內政委員會第10次全體委員會議，針對「因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情，兩岸以包機等模式接回我國滯留武漢國人之協商過程」進行專題報告並備質詢。他在會前接受媒體聯訪，並做上述表示。

陳明通證實，2月3日，第一班由東航執飛的「武漢包機」載運滯留民眾返台時，在台灣庫存足夠的前提下，政府曾準備1萬份防護衣，希望透過東航捐給中國大陸以協助防疫，但東航當時認為作業不及，沒有收下。

陳明通也說明，由於後續兩岸包機協商需要討論的事項繁多，所以捐防護衣給陸方的事情就沒有再被提及。

首班自上海起飛的湖北「類包機」在昨天晚間起飛，共協助153名滯留民眾返台。但一名滯留的柯姓民眾因證件過期而無法順利登機，對此陳明通說明，正在積極協助處理相關問題，柯姓民眾「今天可能就會順利回來」。

另外，針對「武漢包機」後續，陳明通強調，從上海起飛的「類包機」是兩岸固定航班，跟包機是「一碼歸一碼，性質不一樣」。儘管武漢官方宣布將在4月8日解封，但仍存在變數，因此針對後續協助滯留民眾返台的包機，仍在協商中。（編輯：曹宇帆）1090330