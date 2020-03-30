許信良：避免稱武漢肺炎 兩岸應互助合作

（中央社記者余祥台北30日電）武漢肺炎疫情蔓延，兩岸政策協會今天召開座談會，前民進黨主席許信良、兩岸政策協會秘書長張百達等與會者呼籲，台灣政府應停止使用「武漢肺炎」4個字，對中國釋出善意，現在談兩岸互助合作更具意義。

兩岸政策協會上午召開新冠疫情下的兩岸關係座談會，張百達呼籲，台灣政府應該正式宣告，全面停止「武漢肺炎」的使用方式，對中國釋出善意，也展現台灣的文明；但北京當局也應該停止對台灣的文攻武嚇。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

張百達說，台灣若一直使用武漢肺炎這個名稱，可能會讓外界認為台灣政府充滿敵意，不可能單靠大陸委員會表達善意，言詞上的修飾和轉變，在不影響疫情溝通的情況下，應該改善。

亞太和平研究基金會董事長許信良也表示認同，他指出，美國總統川普日前為了刺激中國特別稱為「中國肺炎」，是一種報復性的用法，但川普後來也不再使用，台灣既然希望參加國際組織，對全球對於肺炎名稱的共識也應該尊重。

許信良說，台灣在兩岸關係上不需要特別刺激中國，既然中國在意武漢肺炎這個名稱有歧視意味，台灣真的可以避免使用。

台灣產經建研社理事長洪奇昌也贊同說，對於疾病名稱，WHO已經明確命名，台灣不必要仍然強調這是武漢肺炎；但對於WHO的領導能力，他給予很低的評價。

至於共機在疫情期間繞台，張百達說，這段期間的動作確實有些具有敵意和挑釁意味，但對防疫毫無幫助；不過，兩岸關係緊張，應做危機控管；洪奇昌也認為，兩岸之間的危機控管，雙方都有責任。

在兩岸關係上，民進黨立委賴瑞隆表示，過去4年兩岸互動減少，兩岸關係上雙方領導人都應該思考找出更好的方案，沒有溝通會造成很多訊息的誤解，不是兩岸所樂見。

賴瑞隆說，目前已經包機返台4次了，期待這樣的模式啟動，讓雙方溝通更為順利，讓未來這4年兩岸關係更順利和平。

許信良則說，中國不能接受在美中關係中的單邊主義，同樣的台灣也不能接受在兩岸關係中的單邊主義，不過，兩岸間這段期間也算是有善意互動，若沒有善意，包機返台就不可能成行。

許信良認為，現在談兩岸互助合作更具意義，呼籲兩岸超越傳統對抗，共同對抗疫情和經濟蕭條，全世界也都應該如此。

此外，許信良也提到，疫情引發的經濟蕭條嚴重性絕不低於疫情本身，台灣防疫做得好，是因為對疫情有足夠的警覺和重視，但在經濟蕭條層面，卻沒有看到同等的重視。

許信良認為，台灣政府若在財政政策保守，苦的是社會大眾，也不可能真正振興經濟、促進繁榮。（編輯：林興盟）1090330