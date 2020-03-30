紓困擬加碼 賴清德：政府實際行動支持運將

（中央社記者葉素萍台北30日電）準副總統賴清德今天說，在總統蔡英文支持下，預計將加碼計程車的紓困措施，讓司機大哥大姐們避免經濟斷炊的困境，「政府用實際行動支持運將度過難關」。

交通部稍早證實，交通部長林佳龍向府院高層爭取，擬比照照紓困觀光業做法，對面臨生計問題的計程車及遊覽車駕駛，每人每月補助新台幣1萬元，連續補助3個月。但行政院表示，目前全案尚未定案。

賴清德晚間透過臉書貼文指出，幾天前，他和交通部長林佳龍討論到，運將受疫情影響，生活恐陷入困境，因此，除了每月補貼2000元油錢外，應該還要有現金補助。林佳龍表示會研究對策，協助計程車司機度過此次難關。

賴清德說，有關計程車相關的加碼紓困措施，目前蔡英文總統已請行政院研議，待內容確認後行政院會向大家公布。

賴清德說，武漢肺炎疫情重創全球，此刻大家都不容易。幸運地是，在台灣，政府深知基層從業人員辛苦，因此特別給予協助。「運將大哥大姐們請加油，雖然這幾個月比較艱辛，但政府會挺你們度過！」

交通部先前對計程車的紓困是提供油料補貼，16日起已受理申請，每輛計程車每月補貼新台幣2000元，為期6個月。交通部今晚證實，林佳龍已向府院高層爭取，針對計程車及遊覽車駕駛加碼補助，每人每月發放現金1萬元，並持續3個月。（編輯：林孟汝）1090330