談陳家欽案 葉毓蘭：政治力介入變派系大亂鬥

（中央社記者劉冠廷台北1日電）警政署長陳家欽因人事任用爭議，遭內政部函送北檢，國民黨立委葉毓蘭今天說，王卓鈞在擔任署長時有所謂的「升官圖」，但在政黨輪替後被打破，政治力介入，變成派系大亂鬥。

陳家欽遭檢舉用人唯親，影響警界士氣，內政部政風處介入調查後，日前依偽造文書罪函送台北地檢署偵辦；但北檢認為原函送內容程序不完備，將退回原機關。

針對此事，曾是警大教授的葉毓蘭今天上午在接受廣播節目專訪時表示，警政署長身邊放幾個幕僚，多年來都是如此，沒有什麼太大問題，挪用缺額過去也並非特例，幾位人事升遷也還算合理，有爭議的大概就是曾酒駕撞傷人的署長辦公室秘書張博鈞。

葉毓蘭指出，在前總統馬英九時代，王卓鈞7年警政署長任內，警界內有所謂的「升官圖」，就是台北市的分局長，是各縣市警局長的的儲備班，但在政黨輪替之後，升官圖被打破，政治力介入，變成派系大亂鬥，她認為不應該發生這樣的事情，這讓大家無心在治安本業上，搶抱大腿，此風不可長。

葉毓蘭也說，警政署長被移送，這當然會傷害警界士氣，他認為，制度一定要確立，任何人只要貪贓枉法、罪證確鑿，就要撤職查辦；她也認為內政部長徐國勇的做法有點像是帶風向，利用媒體審判。（編輯：黃國倫）1090401