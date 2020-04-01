連假出遊 陳時中提醒維持社交距離

（中央社記者葉素萍、王承中台北1日電）清明連假將至，衛福部長陳時中說，他知道很多人悶了很久，想到外面放鬆，但還是要注意社交距離的維持；總統蔡英文也說，如果沒有必要的話，不要往人多的地方去。

蔡總統今天在總統府敞廳發表談話，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、外交部長吳釗燮、經濟部長沈榮津都出席。為防疫，出席的首長特別拉開距離。

陳時中提到，嚴重急性呼吸道症候群（SARS）對台灣造成很大的影響，可是那時候SARS全球被感染的是8000多人，死亡的是700多人，而今天2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球被影響人數已超過85萬人，超過SARS的100倍，死亡人數也超過4萬人。

他說，雖然在總統、行政院長領導下，全民上下一心，展現高水準防疫成果，現在是守住了，但全球化大流行，若沒有戒慎恐懼，就可能會失敗。

陳時中說，為了超前部署，社交距離很重要，昨天已宣布，非特定人在公共場所，希望室內維持1公尺以上，室外維持1.5公尺以上，距離無法維持時，就請把口罩戴起來；有人問在學校怎麼辦，學校盡量希望開窗通風保持距離，全班同學都認識，不屬於非特定人。

他說，開會時也基本上希望能夠維持這樣的距離，但是開會的人，大部分有經過適當的登記，若外面的人太多，基本上都是可掌控的人、有量過體溫、有健康基本報告，那種場合也不見得要戴口罩。

陳時中表示，他知道很多人悶了很久，想利用這幾天清明連假去旅遊，但「到外面去放鬆，還是要注意維持社交距離」。

他強調，很多防疫規定造成大家生活不便，但他相信國民的水準，在政府宣布後，大家知道把自己顧好就是把社會顧好，把自己顧好就是把家人顧好，每個人都是防疫最重要螺絲釘，必須栓緊，防疫就會成功。

蔡總統也提醒民眾，防疫最重要的事情就是要保持身體健康與清潔的習慣，如果沒有必要的話，不要往人多的地方去，跟一般人要保持一定的距離。

「我們要有社交的距離」，她也希望在未來4天的清明假期，國人無論掃墓或者有其他活動，都要謹守疫情中心的指引，尤其是要保持社交距離。（編輯：林孟汝）1090401