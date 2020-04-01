台灣防疫援外 專家：不以外交戰為目的

（中央社記者陳韻聿台北1日電）武漢肺炎蔓延全球，台灣今天宣布對外援贈1000萬片口罩。對於台灣與中國是否進行防疫外交戰，熟悉對外事務人士說，利用疫情從事政治角力與競逐、著眼對價關係，並非台灣策略。

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續擴大，至今已有超過87萬個確診病例、超過4萬人死亡。台灣今天宣布援贈疫情嚴重的美國、11個歐洲國家，以及友邦共1000萬個口罩。

經濟部表示，台灣的口罩日產能已突破1300萬片；明天開始的4天連假結束後，更要挑戰日產1500萬片目標。外交部強調，台灣的口罩援贈為國際人道援助行動；面對各國相互影響的全球疫情，台灣行有餘力，在不影響國內防疫準備的情況下，對國際伸出援手。

宣稱國內疫情趨緩的中國則自上個月以來積極展開防疫「大外宣」，高調捐贈或出售相關醫療物資給需求國家，卻屢傳品質不佳。法國駐台代表公孫孟（Jean-Francois Casabonne-Masonnave）今天下午與媒體茶敘時也證實，不同於疫情在武漢爆發時歐洲低調援助中國，中國近期運送抗疫物資至歐洲時，往往有大批媒體和攝影鏡頭伴隨。

對於台灣和中國是否已展開防疫外交戰，長年經營外交議題的立法委員王定宇受訪時表示，防疫戰爭的對象是病毒、不是人，台灣了解無法獨善其身，有能力就應幫助他國；將人道援助轉化為政治角力與競價，藉機操作與不同國家的關係，「中國或許會這樣做，但台灣不會」。

立委鄭運鵬則在臉書貼文表示，以一片口罩新台幣5元計算，台灣此次援外成本粗估為5000萬元，但由於口罩有救命效果，整體效益必定遠超過投資500億元從事金錢外交，且至少會產生幾個效應，包括一舉讓數以億計的外國人知道台灣、以非常正面的觀點認識台灣、為台灣在各國際組織發聲的友邦說話將更大聲。

淡江大學國際事務與戰略研究所所長翁明賢受訪時指出，藉由防疫援外，台灣不僅善盡國際社會責任，也向北京釋放善意。

翁明賢說，北京堅稱台灣「以疫謀獨」，但台灣的援外對象並未排除中國大陸；台灣今天宣告援外1000萬片口罩，對內不僅有藉口罩產能穩定民心的效果，對北京，則為台灣的520總統就職，以及預定5月舉行的世界衛生大會累積善意、緩和兩岸緊張局勢、增加台灣參與國際組織的談判籌碼。

翁明賢說，中國試圖藉防疫相關軟性外交作為塑造負責任大國形象，並在與美國近日就病毒來源、隱瞞疫情等議題所起爭論中重振聲譽；以防疫外交戰的角度而言，中國所掌握資源明顯超過台灣，因此台灣的援外行動不會以此作為出發點。

國防部智庫、國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲指出，根據世界銀行的資料，台灣的援外預算在國內生產毛額（GDP）的占比其實長年偏低。他認為，台灣並非刻意進行防疫外交戰，而是在適當時機回饋國際社會。此外，由於台灣的經濟結構高度依賴國際貿易，協助他國抗疫、促成全球經濟復甦，對台灣有實質助益。（編輯：蘇龍麒）1090401