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義國會議員影片說謝謝 台灣雖遠感受近在身邊

最新更新：2020/04/03 11:29

（中央社記者游凱翔台北3日電）武漢肺炎疫情全球延燒，台灣捐贈物資支援義大利前線醫護人員防疫，義國國會議員為此拍影片感謝台灣，台義民間友好協會會長札凱拉形容，「台灣雖離義大利很遠，但卻令人感受近在身邊」。

外交部在臉書粉絲團表示，幾天前外交部舉行台灣、義大利防疫物資捐贈儀式，透過梵蒂岡使館及台灣天主教團體協助，由義駐台代表紀大為（Davide Giglio）代表接受，將裝滿護目鏡、醫療防護帽、防護面罩、氣管導管及抽痰包等防疫物資的貨櫃送往義大利，以支援當地前線醫護防疫人員。

外交部指出，台灣在此次防疫表現相對傑出，國際上開始認識並研究台灣模式，也越來越多國家體會到MIT不僅貨真價實，來自台灣的愛與祝福更是全地球當前最需要的一股良善力量。

對於台灣積極協助防疫，義大利國會議員拍攝短片感謝台灣。台義民間友好協會會長札凱拉（Marco Zacchera）向台灣人民表達最誠摯謝意，台灣雖離義大利很遠，卻令人感受近在身邊，感謝台灣天主教會協助，也感謝每個捐贈的人。

義大利眾議員，也是義大利友台協會副主席帕賈諾（Alessandro Pagano）也表示感謝台灣人民；國會友台協會主席、參議員馬蘭（Lucio Malan）指出，這幾天義大利將收到自台灣的醫療用品與物資，用以對抗新冠病毒疫情。

紀大為表示，感謝外交部舉辦這場捐贈儀式，這些物資攸關許多人民生死命運，台灣的義舉、台灣天主教會的響應值得讚許，會把這些物資送到迫切需要的人手中。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在全球持續延燒，蔡總統1日表示，基於人道考量，台灣會積極加強跟各國防疫合作，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續視產能給予國際更多的支持。（編輯：林淑媛）1090403

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