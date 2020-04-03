台美合作防疫開虛擬論壇 聚焦擴大台灣國際參與

（中央社記者游凱翔台北3日電）武漢肺炎疫情全球延燒，AIT今天指出，國務院以及外交部等美台高階官員，於3月31日召開虛擬論壇，討論建立相關論壇，與世界各國分享台灣對抗新冠病毒疫情成功經驗，會中也討論恢復台灣在WHA觀察員身分等議題。

武漢肺炎疫情擴散，全球已有多達180個國家出現病例，美國在台協會（AIT）下午發布新聞稿表示，美台於3月31日舉行虛擬論壇，與會者討論到恢復台灣在世界衛生大會（WHA）觀察員身份上所進行的努力，以及讓台灣與世界衛生組織（WHO）透過其他途徑，建立更緊密協調。

AIT表示，美國和台灣近來宣布強化合作機制，共同防止新冠病毒的傳播；與台灣及理念相近的國家共同拓展台灣國際參與，是這項努力的重要環節。台灣擁有蓬勃發展的民主體制，也是一股良善的力量，若能更加瞭解「台灣模式」，以及台灣帶給國際社會的慷慨貢獻和專業知識，世界各國將能獲益良多。

AIT指出，這次虛擬論壇與會者包括，美國在台協會處長酈英傑、美國國務院國際組織局代理助理國務卿普萊爾（Pam Pryor）、美國國務院東亞暨太平洋事務局首席副助理國務卿克夏大使（Atul Keshap）、美國國務院東亞暨太平洋事務局副助理國務卿費德瑋（Jonathan Fritz）、美國國際組織局副助理國務卿庫克（Nerissa Cook）、駐美代表高碩泰、外交部政務次長謝武樵，以及外交部國際組織司司長陳龍錦。

外交部下午也發布新聞稿表示，雙方高度肯定日前所建立合作對抗武漢肺炎的新夥伴關係，並就推動台灣以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）等議題持續深入交換意見，外交部對美方多年來堅定支持台灣國際空間，並在國際社會作出貢獻，表示誠摯感謝。

外交部說，台灣在會中也分享對抗武漢肺炎的各項措施，強調在武漢肺炎疫情威脅下，更凸顯台灣完整參與世界衛生組織（WHO）的會議、機制與活動的必要性及急迫性。

外交部也感謝美國行政部門與國會持續不斷以具體行動支持台灣參與WHO等國際組織，包括美國國會通過並獲總統川普簽署「2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法（簡稱台北法，TAIPEI Act），以及國務卿龐培歐（Mike Pompeo）公開表示，美國國務院將完全遵守台北法，全力協助台灣在WHO取得適當角色。

另外，美國駐聯合國日內瓦分部代表團也推文，感謝台灣在國際對抗疫情中扮演重要角色，強調台灣理應獲邀參與WHO及WHA。（編輯：林淑媛）1090403