捐國際口罩葉毓蘭批凱子 外交部：先了解再評論

（中央社記者游凱翔台北3日電）總統蔡英文宣布，台灣將贈1000萬片口罩給疫情嚴重國，國民黨籍立委葉毓蘭批評是「外交凱子」；外交部今天表示，立委應先了解事實再做評論，否則發表不實言論有負立委崇高地位。

源自中國嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）武漢肺炎疫情在全球持續延燒，蔡總統1日表示，基於人道考量，台灣將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續視產能給予國際更多的支持。

但葉毓蘭昨天在個人臉書批評，蔡總統宣布捐贈1000萬片口罩給歐美國家，但她要提醒政府，受人點滴要湧泉以報，向台灣駐教廷大使館求助的義大利靈醫會神父呂若瑟，他和許多義大利神父幾乎大半輩子都留在台灣，幫助台灣，他們是我們的大恩人。

葉毓蘭指出，她希望把她可以領的口罩量額，都捐給台灣的大恩人們，請政府不要拿人民以許多不便撙節的口罩去當「外交凱子」，要用在刀口上。

外交部發言人歐江安下午表示，外交部1日已對外說明，此次人道援助1000萬片口罩，涵蓋台灣所有邦交國，其中當然包括教廷，而教廷本身人口不多，但因考量教廷所屬在義大利各地的教會、差會、修院等神職人員眾多，所以台灣這次提供給教廷口罩數量將遠超過教廷人口。

歐江安指出，台灣捐贈的口罩，也將提供給呂若瑟神父所屬的義大利靈醫會及其他神職人員，屆時將透過台灣駐教廷大使館進行分送。

歐江安也指出，上述捐贈口罩規劃，外交部已向教廷駐台大使館、呂神父辦公室說明，也獲得了解與感謝。台灣政府目前正積極與歐盟及相關歐洲國家合作，積極規劃將口罩送往歐洲及教廷，相關運輸及配送細節等規劃，將於確定後會再對外說明。

至於其他不在出口管制範圍的醫療物資，外交部也已經備妥，將先航寄給駐館，轉交給義大利的神職人員，包括呂神父在義大利家鄉的神職人員。

歐江安表示，天主教會及其神職人員長期在台灣奉獻服務，台灣政府與人民相當感念，而義大利疫情嚴重、死亡率攀高，在台灣在不影響國內防疫準備的前提下，基於人道考量，進行捐贈口罩的國際援助行動。

歐江安最後強調，健康議題不應有政治考量，台灣人民享譽國際的愛心也不應被扭曲為「外交凱子」，國會議員在議場之外發表言論、批評政府，請先了解事實再作評論，否則發表不符事實言論，實在有負立法委員的崇高地位。（編輯：黃國倫）1090403